El partido opositor Cambio Radical realizó en la noche de este sábado una réplica a la alocución que hizo el presidente Gustavo Petro el jueves, en la cual aseguraron que el jefe de Estado se está quedando en los anuncios y no está gobernando.



"Existe una diferencia enorme entre el discurso y la acción. Entre los anuncios y el gobernar. Entre las ideas y la ejecución", comienza diciendo la representante a la Cámara Carolina Arbeláez.



Y agrega que el mandatario se está quedando atrapado en el discurso y de allí no ha podido salir.



"Atrapado en el discurso de las supuestas grandes transformaciones con el que sigue instrumentalizando a millones de colombianos, pero que a la hora de verdad su ausencia interna en su propio gabinete y gobierno le pasa una cuenta de cobro enorme: a hoy no hay resultados", aseveró.

David Luna, senador de Cambio Radical Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El senador David Luna, quien es una de las voces más relevantes de la oposición, también participó de la réplica y cuestionó la baja ejecución presupuestal de este gobierno, la cual es de alrededor del 50 por ciento.



"Los recursos están. ¿Por qué le ha sido tan difícil poner a funcionar los programas para hacer los cambios que prometió en su plan de gobierno?", dijo Luna.



Arbeláez, por su parte, criticó que, según datos del partido, la venta de carros cayó en 40 por ciento, la inversión privada que significa confianza en el futuro cayó en 24 por ciento, las exportaciones en 13,6 por ciento, el comercio cayó en 12 por ciento y el PIB en 0,3 por ciento.



"Mientras en sus discursos usted habla de dignidad, de darle techo y oportunidades a la gente, en su impulso por ser un obstáculo para los privados, la vivienda popular ha caído en 72 por ciento, cambiaron las reglas de juego y hoy miles de hogares colombianos no pueden cumplir el sueño de tener una casa propia", complementó Luna.



Asimismo, desde Cambio Radical cuestionaron los constantes señalamientos que hace el jefe de Estado contra la prensa.



"Presidente Petro, está quedando atrapado en el discurso. Atrapado en el discurso contra la prensa. Sigue buscando culpables de su falta de acción mientras limita la libertad de expresión, mientras censura la información, mientras pone en riesgo la vida de los periodistas", comentó la representante.

Carlolina Arbeláez, representante de Cambio Radical Foto: Prensa Cámara

Y Luna, además, hizo un llamado para que se garantice la seguridad de todos los colombianos, ya que esta es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según las últimas encuestas.



"Necesitamos orden y seguridad, Presidente. O se está con la mafia, o se está en contra de la mafia", afirmó.



"Reaccione, Presidente, porque sigue atrapado en el discurso de un candidato, pero usted está hoy gobernando. Las elecciones las ganó en julio de 2022. Salga del discurso, el único poder que se tiene desde el sector público es el de cambiar positiva o negativamente la vida de la gente. Por eso hoy le preguntó: ¿Qué está haciendo usted como Presidente más allá de los discursos?", concluyen los congresistas.



