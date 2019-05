Opositores reclaman presencia en pacto político que busca Duque

Los partidos de oposición le hicieron un llamado al presidente Iván Duque para que los tenga en cuenta en el gran acuerdo político que intenta hacer el mandatario con el objetivo de superar la crisis en la justicia que se generó tras la decisión de la JEP en el caso de Jesús Santrich.

Este lunes se llevaron a cabo las reuniones entre el Presidente y los jefes de los partidos Centro Democrático, Mira, Colombia Justa y Libres, ASI, Conservador, Cambio Radical, Liberal y 'la U'. Esto, después de la invitación del mandatario a un gran acuerdo nacional en torno a la extradición, el narcotráfico y la impunidad.



Varios congresistas de sectores de la oposición (Alianza Verde, Colombia Humana, Polo Democrático, Farc, UP, entre otros) cuestionaron que para tal objetivo se debe contar con todas las fuerzas del país y que no puede haber exclusiones.

Hace unos 62 años los políticos de los 2 partidos tradicionales se reunieron en un “gran pacto nacional” para excluir al resto del país.



Hoy sus delfines y herederos se autoconvocan para hacer lo mismo!



Su pírrica visión y arrogante exclusión es lo único que vuelven a ofrecer — Claudia López (@ClaudiaLopez) 20 de mayo de 2019

De igual forma Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, se pronunció así sobre el tema:

Invito al partido de la U, al Partido Liberal, al partido Cambio Radical a una Gran alianza por la Paz de Colombia con las fuerzas que hoy hacen parte de la oposición — Gustavo Petro (@petrogustavo) 20 de mayo de 2019

El jefe del Partido Liberal, César Gaviria, quien sí se reunió con el Presidente, aseveró que se necesita un acuerdo lo más amplio posible.



"Le dejé claro al señor Presidente que tales diálogos solo podían hacerse con la participación de los grupos de oposición y que sería altamente conveniente saber si el Centro Democrático estaría interesado en participar", dijo el expresidente.



La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, vocera del Gobierno, respondió que Duque "siempre está dispuesto a abrir el diálogo". Agregó que lo procedente "era que el Gobierno escuchara primero a los partidos de gobierno y a los partidos independientes", y que eso no significaba que el Jefe de Estado "no quisiera escuchar" a la oposición.



Hasta ahora, sin embargo, no se conoce de ningún contacto entre el Ejecutivo y esos sectores políticos.

