La versión del expresidente Uribe sobre la Operación Jaque

A través de un comunicado, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer este martes su versión sobre lo que ocurrió con la denominada Operación Jaque, realizada por tropas nacionales el 2 de julio de 2008, cuando él era Presidente, y que permitió la liberación de 15 secuestrados políticos que tenían en su poder las Farc.



Entre los liberados estaban la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y tres contratistas norteamericanos.

En su comunicado el expresidente comienza destacando que “primó Estado pero el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo”.



En su publicación nuevamente lanzó dardos, sin mencionarlo, a su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y dijo que "nada tuvo que ver"



También aseguró que los altos mandos militares lo invitaron a recibir a Íngrid Betancourt, pero que él les dijo “que lo hicieran ellos y que el Ministro lo necesitaba para su futuro político”.



En su relato, Uribe aseguró ese día continuó con su agenda, aunque “estaba listo para salir ante cualquier dificultad”.

“Ingrid y los liberados le hablaron al país aquella noche desde la Casa de Nariño, actué como coordinador para asignar el uso de la palabra. Ante la repetida pregunta de por qué no aparecí en la foto con Ingrid, bajando del helicóptero y apareció el Ministro, he contestado que esa foto simboliza uno de mis principios: delegar éxitos y asumir dificultades”, aseguró el expresidente.



Su comunicado los concluyó tal y como lo comenzó: “Primó el Estado pero el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo”.

El comunicado de Uribe

Once años de Jaque



Primó el Estado pero el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo.



Nada tuvo que ver el Ministro, estaba en el extranjero, cuando regresó fue a mi oficina con el General Padilla de León a decirme que si la Farc develaba el plan, e impedía que Ingrid y los demás abordaran el helicóptero de rescate, se debería permitir que los retornaran a la selva. Le contesté que de manera ninguna, que además estaban muy enfermos, que bajo mi responsabilidad entrara a operar el plan B.



En efecto, yo había sugerido al General Padilla de León que tuviera un grupo entrenado que a la mínima señal llegara y estableciera un cerco humanitario, ni tan cerca que los secuestradores dispararan, ni tan lejos que se evadieran con los rehenes.



Sobre la posibilidad del cerco humanitario, aislado de la operación secreta, comenté al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner. Nada le manifesté del operativo en marcha.



Me contestó que estaría listo para venir a negociar la liberación si se hiciera el cerco humanitario, incluso me pidió llamarlo a su casa de París. Después lo llamé a dar la buena noticia. El plan lo preparó un grupo de nuestras fuerzas bajo la dirección del General Mario Montoya.



Estuve buscando la liberación de los secuestrados desde el día que inició el Gobierno, agosto de 2002. Los altos mandos me invitaron a recibir a Ingrid, dije que lo hicieran ellos y que el Ministro lo necesitaba para su futuro político. Aquel día continué la agenda, asistí a la reapertura del hospital Lorencita Villegas que había sido cerrado tiempo atrás.



Yo estaba listo para salir ante cualquier dificultad, como lo hice dos meses antes a raíz del bombardeo al terrorismo invasor de la hermana Ecuador. Esta acción eliminó el control que ejercía Raúl Reyes sobre la comunicación entre Jorge Briceño (Mono Jojoy), cabecilla de actos terroristas, y Farfán (Gafas), carcelero responsable de mantener en cautiverio a los secuestrados.



Ya sin esa intermediación fue efectivo el libreto de la inteligencia del Estado que llevó al rescate. Ingrid y los liberados le hablaron al país aquella noche desde la Casa de Nariño, actué como coordinador para asignar el uso de la palabra. Ante la repetida pregunta de por qué no aparecí en la foto con Ingrid, bajando del helicóptero y apareció el Ministro, he contestado que esa foto simboliza uno de mis principios: delegar éxitos y asumir dificultades.



Primó el Estado pero el beneficiario político hizo que después primara el terrorismo.