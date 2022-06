Omar Yepes, jefe del partido Conservador, indicó que este jueves en la reunión del Directorio Nacional Conservador entregará su renuncia a la presidencia de la colectividad política. Esto después de que la bancada de los 'azules' emitiera una carta en la que aseguraba que no iba a hacerle oposición a Gustavo Petro, sino que, por el contrario iba a apoyar su agenda legislativa.



"Congresistas del Partido Conservador anuncian y firman respaldo (incondicional?) a la agenda legislativa que proponga el presidente Petro. En la reunión del Directorio Nacional Conservador que se reunirá el próximo jueves entregaré mi renuncia a la presidencia", indicó Yepes en su cuenta de Twitter.



Sin duda el Partido Conservador vive una crisis interna tras la misiva en la que los congresistas electos de ese partido respondieron positivamente a la invitación de Gustavo Petro a que hagan parte del "Gran Acuerdo Nacional".



"No seremos partido de oposición y declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa que proponga el gobierno que inicia y que convenga a los colombianos, apegados siempre a los principios de la Constitución de 1991 teniendo como premisa el respeto por la propiedad privada y todas las libertades individuales", se lee en la misiva divulgada por los congresistas electos conservadores.



Entre los firmantes se encuentran los senadores Efraín Cepeda y Nadie Blel, que fueron los más votados en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo, y quienes, al principio y según los analistas, iban a jugar un papel clave como los "nuevos líderes de la oposición" a Petro. Al parecer no fue así.



"Bienvenido el Partido Conservador al Gran Acuerdo Nacional. Se construirá historia si el Partido Conservador respalda las iniciativas legislativas del gobierno del Cambio", escribió el presidente electo tras conocerse la noticia del respaldo de los 'azules'.



Bienvenido el Partido Conservador al Gran Acuerdo Nacional.



Se construirá historia si el Partido Conservador respalda las iniciativas legislativas del gobierno del Cambio.



Sin duda, el tema tomó por sorpresa a Yepes, quien llevaba varios días insistiendo en que el Partido Conservador, en razón de sus "principios e ideales", debía declararse en oposición al Gobierno entrante.



"Me preguntan el por qué se recomienda que el Partido Conservador se ubique en la oposición. La razón es sencilla: porque perdimos las elecciones y porque la filosofía izquierdista y las propuestas de campaña del presidente Petro no encajan en la filosofía de nuestro Partido", dijo Yepes hace unos días.



Y añadió: "El Partido Conservador tiene un puesto en la historia de Colombia y no puede borrarlo con actitudes o posiciones equívocas. Debe ser consecuente con los principios y doctrinas que le han sido característicos en sus relaciones con el gobierno y con otras organizaciones políticas".

Esta semana el partido de los 'azules' tomará la decisión final en una reunión entre la bancada y el Directorio Nacional. EL TIEMPO conoció que ha trascendido que se van a declarar en independencia, a pesar de la misiva en la que la mayoría de congresistas electos aseguraron brindar su apoyo al presidente electo.



"El Partido Conservador ha sido un Partido de derecha, con principios y programas

claramente conocidos por la opinión nacional. Doctrinariamente el Partido tiene una

posición antagónica a las ideas de izquierda del presidente electo y mal podría estar

pensando en participar de su mandato", decía un comunicado firmado por el propio Yepes, con fecha del pasado 23 de junio.



