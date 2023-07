El expresidente Álvaro Uribe Vélez rompió el silencio y se pronunció este lunes luego de que se hicieron públicos unos audios que están en poder de la Fiscalía en los que se escucha a Óscar Iván Zuluaga no solo reconocer que ingresaron dineros de Odebrecht a su campaña presidencial del 2014. También, el excandidato habla de ocultar evidencia, de movimientos para archivar la investigación en su contra y narra cómo le dijo en su momento al jefe del Centro Democrático que era inocente.

“Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”, fue el primer mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.



Daniel García y Óscar Iván, Santos



Apareció el escándalo de Odebrecht. Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça.



Ellos dijeron que fueron a Brasil,… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 3, 2023

Y una hora más tarde emitió un comunicado en el que contó cómo fueron sus conversaciones con Zuluaga, así como con Daniel García Arizabaleta, quien en su momento fue un consentido del uribismo y ahora es el testigo estrella de la Fiscalía contra el excandidato presidencial, pues fue este quien lo grabó y durante años guardó el archivo que entregó a la Fiscalía para obtener beneficios judiciales en medio de la investigación por el ingreso de 1,6 millones de dólares que habrían sido para pagarle al estratega político brasileño Duda Mendonça.



El exmandatario aseguró que una vez estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno Junior, exdirectivos de la multinacional en Colombia, afirmaron que García Arizabaleta les dijo que la campaña de Zuluaga no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça.



“Ellos dijeron que fueron a Brasil, consultaron y manifestaron a Daniel García que estaba todo listo. Como eso salió en la prensa, yo llamé a Daniel García, nos reunimos, delante de Ernesto Macías le dije: “Daniel, ¿esto es verdad?”. Y me respondió: “no es verdad”. Le expresé: “¿Por qué no lo enfrenta?”. Nunca lo enfrentó”, dijo Uribe.



El exdirector de Invías, Daniel García Arizabaleta, atendió el consejo de su abogado de no decir nada, hasta el momento, ante fiscal por caso Odebrecht. Foto: Daniel Castro Álvarez /ETCE

Y agregó: “Enseguida, le dije a Óscar Iván Zuluaga: “Óscar –él quería ser candidato en el 2018–, debes aclarar todo, tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento”. No lo trajo, sin embargo, mandó una carta para entrar en el proceso del partido y hubo una polémica muy grande porque yo dije que no. Todo fue público con cruce de cartas con Óscar Iván”.



Uribe continuó su relato diciendo que más adelante Zuluaga aseveró que en Brasil nada había contra él.



“Que Duda Mendonça dio también una declaración afirmando nada tener contra Óscar Iván”. A renglón seguido aseguró que el abogado Jaime Granados, quien recibió poder de Odebrecht, “me dijo que para recibir ese poder advirtió que era abogado de mi persona, que si tenían algo conmigo, le dijeron que no. Que nada tenían contra Óscar Iván. En esa misma conversación, a raíz de información periodística sobre las pruebas contra Santos que tendrían las autoridades de Brasil, pregunté al doctor Granados por la noticia de los pagos de Odebrecht a Santos. El doctor Granados me contestó que no me podía decir por su acuerdo de confidencialidad con Odebrecht”.



También se pronunció el expresidente Andrés Pastrana, quien dirigió su mensaje al expresidente Juan Manuel Santos, cuya campaña también fue investigada por el mismo hecho. “No puede escurrirle el bulto a la justicia y al pueblo colombiano cuando no cabe la menor duda sobre los dineros que recibió de Odebrecht para comprar la Presidencia”, trinó.

La conversación con Uribe



En los audios que García Arizabaleta grabó también se escucha la narración del excandidato del momento cuando le dijo a Uribe que era inocente pero que si tenía que reconocer un delito que no cometió para proteger a su hijo David, quien fue el gerente de su campaña, lo haría. “Mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Le dije: pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente”.



(En contexto: Lo que le dijo un cura a Zuluaga por el escándalo de los dineros de Odebrecht)



Se espera, entonces, que la Fiscalía impute a Zuluaga en los próximos días por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. De ser condenado, podría pagar más de 10 años de prisión.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA