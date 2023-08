El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en entrevista con Caracol Radio, señaló este miércoles: "Es imposible que yo sea sea el funcionario colombiano 3 del escándalo Odebrecht".



La declaración de Vargas Lleras se da en el marco del acuerdo al que llegaron el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos con el Grupo Aval y Corficolombiana - socios minoritarios de la firma brasileña Odebrecht - en el cual quedó en evidencia que hubo un soborno a funcionarios colombianos para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II.



A la persona que se le habría entregado el dinero se le denominó “Funcionario colombiano #3 ″.



José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana que está condenado por este caso y paga una pena en La Picota, en Bogotá, en entrevista con la Revista Cambio, dio tres nombres de quienes podrían ser dicho funcionario que se menciona en el acuerdo: el expresidente Juan Manuel Santos; la exministra María Lorena Gutiérrez y Vargas Lleras.



El exvicepresidente, en ese sentido, señaló que es "imposible" que sea él porque, según dijo: "El contrato principal de Ruta de Sol II fue adjudicado en el año 2010, en pleno gobierno del doctor (Álvaro) Uribe; el otrosí Ocaña Gamarra, que es sobre lo que versa la controversia e investigación, fue firmado el 6 de marzo del 2014, yo un año antes me retiré del Gobierno para no inhabilitarme, mi retiro del Ministerio de Vivienda tuvo lugar en mayo 17 de 2013. Regresé al gobierno seis meses después, en agosto del 2014, seis meses después de la firma de ese contrato".

Germán Vargas Lleras. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

También afirmó que cuando se firmó el otrosí, el sector de la infraestructura era "ajeno" a él porque de 2010 a 2013 sus responsabilidades fueron en el Ministerio del Interior, Justicia y Vivienda.



Manifestó que ya en el año 2014 cuando llegó a liderar el sector encontró que "las obras tenían unos retrasos importantes" y agregó que tomaron la decisión en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de "iniciar tres procesos sancionatorios contra la firma Odebrecht".



“Desde mi llegada al sector tomamos un arsenal de decisiones: procesos sancionatorios, apelaciones y tutelas que no prosperaron y sí limitaron a la ANI. Posteriormente a eso, el contrato Ruta del Sol II, al igual que el otrosí Ocaña-Gamarra, terminaron al ser declarados objeto ilícito”, sostuvo.



Por otro lado, habló sobre el expresidente Santos. "Yo no tengo ningún indicio de que la campaña Santos haya recibido dinero de Odebrecht. Me resisto a creer que cualquiera de los dos -Juan Manuel Santos o María Lorena Gutiérrez- hayan recibido coimas a título personal. Ojalá muy pronto las investigaciones nos indiquen, si existió o no ese funcionario tres y logren identificarlo plenamente”, concluyó. *EL TIEMPO hace parte de la sociedad empresarial a la cual pertenecen Grupo Aval y Corficolombiana.