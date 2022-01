El Centro Democrático salió en defensa de la candidatura al Senado de Daniel García Arizabaleta, número 99 en la lista de aspirantes, en un comunicado divulgado en las últimas horas en el que sostiene que "recibió el aval de nuestro partido" tras someter su nombre a un "riguroso proceso de control de sus antecedentes fiscales, administrativos y legales".

Tras este procedimiento, esta colectividad concluyó que el proceso "arrojó, con soporte testimonial y documental, que en la actualidad" García Arizabaleta "no tiene ningún tipo de inhabilidad y que tampoco cursa en su contra ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la nación, la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República, como consta en los correspondientes certificados que sirvieron de base para otorgarle el aval".



El comunicado del partido de gobierno se produjo después de que el periodista Daniel Coronell revelará en W Radio que "ahí escondido en el penúltimo renglón de la lista al Senado del Centro Democrático está el protagonista de varios escándalos de corrupción que empezaron en el gobierno Uribe y que han continuado de diversas maneras y en la más completa impunidad".



Según la denuncia del periodista García Arizabaleta "la Procuraduría destituyó a Daniel García Arizabaleta como director de Coldeportes porque, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se posesionó y ejerció el cargo sin cumplir los requisitos mínimos exigidos"



"Ante el insalvable obstáculo a su ambición, procedió a modificar el manual de requisitos para autohabilitarse", afirmó La W.



En la emisora se recordó que "después de su paso por Coldeportes, Uribe lo nombró como director del Instituto Nacional de Vías (Invías)".



"Tampoco cumplía los requisitos para posesionarse y fiel a su costumbre expidió una resolución cambiando los requerimientos", aseguró.



Y añade que como además del título profesional necesitaba un tiempo de ejercicio, trató de acreditar de manera engañosa una experiencia laboral que no tenía. "Lo hizo incurriendo en una falsedad, registrando tiempo de trabajo como profesional cuando aún no se había graduado y pretendiendo equiparar la condición de accionista de una sociedad con la de empleado".

Daniel García Arizabaleta: de Invías a Odebrecht

"Usó una empresa familiar para autocertificarse falsamente" por lo que "por todas esas razones también fue destituido como director de Invías".



Además de la destitución de los dos altos cargos, García Arizabaleta fue sancionado con 12 y 15 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas.



Ya como exfuncionario García Arizabaleta fue un hombre clave para la operación de Odebrecht en Colombia.



La Unidad Investigativa de EL TIEMPO, reveló que uno de los investigados en el caso Odebrecht, Eduardo Zambrano de la empresa Consultores Unidos S.A. le ha ofrecido a la Fiscalía información para demostrar: “pagos a Daniel Andrés García Arizabaleta mediante un contrato y facturas ficticias con Consultores Unidos Colombia (…) por instrucción de Eleuberto Antonio Martorelli, entonces presidente de Odebrecht Colombia”.



Están probadas además las entradas a la Casa de Nariño de García Arizabaleta en momentos claves de las licitaciones que interesaban a Odebrecht.



García Arizabaleta quien, con el auspicio de Odebrecht, organizó en 2014 una visita a Brasil del entonces candidato Óscar Iván Zuluaga, junto con su hijo David, su entonces asesor Iván Duque Márquez y el propio García Arizabaleta para reunirse con el asesor político Duda Mendonça.



El jefe de Odebrecht en Colombia declaró que García Arizabaleta era su hombre en la campaña de Óscar Iván Zuluaga.



Para el partido de Gobierno, sin embargo, el aval se dio "en cumplimiento de estrictos compromisos éticos con sus militantes y con el país, todos los candidatos del partido a cualquier cargo de elección popular, se deben someter a un riguroso proceso de control de sus antecedentes fiscales, administrativos y legales".



POLÍTICA