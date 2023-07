El fin de semana se conocieron los audios en los que Óscar Iván Zuluaga habla de la supuesta entrada a su campaña de dineros irregulares por parte de Odebrecht. En las grabaciones, no solo aceptaría el hecho irregular, sino que deja mal parado al registrador Alexander Vega, pues se escucha que este le habría dicho al excandidato que había que dejar “en tablas” las investigaciones que llevaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la supuesta financiación irregular de las principales campañas presidenciales de 2014: Santos y Zuluaga presidente.



(Puede ver: 'Alexander Vega es cómplice de una operación de ocultamiento': exmagistrado Novoa).

Además de Vega, lo dicho por Zuluaga sembró un manto de duda sobre el CNE y sus actuaciones sobre ambos procesos. Lo dicho por el excandidato nuevamente puso la lupa sobre el tribunal cuyo origen es netamente político. ¿Cómo estaba compuesto el tribunal que decidió archivar ambos proceso relacionados con el caso de Odebrecht?



Tras la victoria de Juan Manuel Santos y su coalición en las elecciones de 2014, el Consejo Nacional Electoral quedó dominado por los partidos de la entonces coalición de Unidad Nacional. De los 9 magistrados, siete eran de la cuerda del gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

El registrador nacional Alexander Vega fue magistrado del CNE entre 2014-2018. Foto: Registraduría Nacional

En 2014, el Congreso eligió por el Partido de la U a Luis Bernardo Franco y al hoy registrador, Alexander Vega; por el Partido Conservador a Ángela Hernández y al hoy defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el Partido Liberal puso a Emiliano Rivera Bravo y Héctor Elí Rojas; y por Cambio Radical llegó Idairys Yolima Pérez. Por la Alianza Verde fue elegido Armando Novoa y Felipe García Echeverry fue la representación de la oposición, que en ese momento estaba siendo liderada por el Centro Democrático. Esa fue la plancha elegida por el Congreso en agosto de 2014.



(Además: La evidencia de que la Procuraduría se había negado a archivar el caso a Zuluaga).



En cuanto a las investigaciones por el caso Odebrecht, el CNE de ese momento archivó los dos procesos que afectaban a las dos campañas presidenciales principales. El caso de Óscar Iván Zuluaga fue descartado con ponencia del ahora defensor, Carlos Camargo.



La ponencia de archivo fue acogida por la sala plena por una votación de 7-1, Novoa no pudo participar puesto que estaba recusado. Los que apoyaron el texto de Camargo fueron Yolima Carrillo, Alexander Vega, Felipe García, Emiliano Rivera, Luis Bernardo Franco y Héctor Elí Rojas. Ángela Hernández fue la magistrada que se apartó de la decisión mayoritaria.



El argumento para el archivo, según Camargo, es que la acción en contra de Zuluaga “no goza de respaldo en el material probatorio”, tanto a nivel técnico como científico. Para el hoy defensor del Pueblo, los elementos probatorios recabados no eran suficientes para determinar una conducta irregular y por eso era necesario no continuar con las pesquisas.



“No se evidenció ingresos de dineros diferentes a los analizados en los informes contables rendidos y aprobados por la Corporación, como tampoco se observan donaciones de personas jurídicas extranjeras de lo cual se tiene la certeza de los recursos recibidos por la administración de la cuenta única para obtener control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dicha cuenta”, dice la resolución con la que el CNE dio por finalizado el caso Zuluaga en 2017.



En el proceso de Juan Manuel Santos tardó un poco más el cierre. En agosto de 2018, la magistrada Ángela Hernández intentó pasar de la indagación preliminar a una investigación formal. Sin embargo, la sala plena, sin Armando Novoa, derrotó su ponencia y el proceso quedó en manos del magistrado Emiliano Rivera.



(Además: Odebrecht: lo que dijo el CNE para archivar caso a Zuluaga a pesar de advertencias).



Rivera sustanció un fallo en el que se indicó que el CNE ya no era competente para la investigación debido a que hubo caducidad en el caso concreto. Esto debido a que la presunta entrada irregular de dineros a la campaña presidencial fue en el primer semestre de 2014 y solo tenían hasta el primer semestre de 2017 para investigar y emitir una decisión. Como no fue así, la facultad sancionatoria se había perdido. La votación para esta decisión fue similar a la del archivo de Óscar Iván Zuluaga. Novoa recusado y Hernández lejos de la mayoría.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, fue magistrado del CNE en el momento que se estudió el escándalo de Odebrecht. Foto: Defensoría

Aunque el caso se archivó, se hizo una compulsa de copias a la Comisión de Acusación para que se investigara al entonces presidente, puesto que la capacidad administrativa de sancionar ya había caducado, pero aún podía seguir la acción penal.



Por otro lado, al siguiente CNE, el de 2018-2022, le llegó una compulsa de copias por el caso Odebrecht y la presunta entrada de dinero de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. Al igual que el proceso pasado, este no tuvo mayores avances bajo el argumento de que ya había pasado el tiempo legal para que el Consejo Nacional Electoral pudiera emitir una sanción.

POLÍTICA