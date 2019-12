¿Qué viene en el proceso sobre la campaña presidencial de Santos?

Hasta el próximo año se volvería a mover el proceso que adelante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña presidencial de 2014 del expresidente Juan Manuel Santos y en medio del cual el exmandatario entregó su versión libre, este miércoles.

Para el 16 de enero del 2020, los tres magistrados del tribunal electoral que desarrollan la investigación preliminar (Doris Méndez, Renato Contreras y Luis Guillermo Pérez) citaron al empresario Andrés Sanmiguel para una “declaración juramentada” alrededor de los hechos que se indagan.



El CNE investiga preliminarmente la presunta violación al régimen de financiación de campañas en la empresa electoral que promovió la reelección de Santos, en 2014.



Según la Ley 1475 de 2011, las campañas electorales en Colombia no pueden aceptar aportes de personas o empresas extranjeras. Lo que se investiga en este caso puntual son las supuestas contribuciones de la compañía brasilera Odebrecht a la campaña reeleccionista.



Sanmiguel, la persona citada para enero de 2020 al CNE, dijo en la Fiscalía que otro empresario, Esteban Moreno, movía dineros en efectivo en las campañas políticas, algunas de las cuales han sido relacionadas por diferentes sectores con la polémica multinacional brasilera.

En una charla con los periodistas, luego de la versión libre, este miércoles, el expresidente Santos manifestó su “confianza” en que las autoridades correspondientes “archivarán estas indagaciones preliminares”.



De acuerdo con el exmandatario, durante los últimos tres años se han dicho varias cosas contra él y, después de esto, “la conclusión es que no hay absolutamente nada y no tengo nada de qué defenderme. Ahí están mi defensa, que son los hechos y la verdad”.



“No hay un solo indicio de favorecimiento, ni una sola prueba que vincule mis campañas presidenciales con la corrupción de Odebrecht”, afirmó.



Agregó que “jamás” participó de reuniones con esa multinacional “en las que se haya tocado el tema de mi campaña” y recordó -además- que a esa empresa “le fue muy mal en mi gobierno”.



(Lea también: 'El señor Esteban Moreno no tuvo ningún papel en mi campaña’)



“No hay prueba de que esos dineros hayan entrado a la campaña y ninguna de las personas o empresas mencionadas hicieron parte de la campaña”, añadió.



Además, dijo que con la polémica empresa y con sus directivos sí se reunió en algunas ocasiones, pero en asuntos que tuvieron que ver estrictamente con temas de gobierno. “Odebrecht tenía todo el prestigio”, dijo.

Ni Moreno ni Sanmiguel

Sobre las dos personas que han sido relacionados con el supuesto aporte de Odebrecht a las campañas presidenciales, los empresarios Esteban Moreno y Andrés Sanmiguel, el exmandatario dijo que no los conoce y reiteró que no hicieron parte de su campaña.



(Le sugerimos: Los puntos que deberá responderle Santos al Consejo Electoral)



De manera anecdótica, Santos dijo que diferentes sectores lo han acusado de varias acciones irregulares intentando “enlodar” su nombre. “Ahora están diciendo que estoy en una conspiración contra el presidente Duque, que creo que estoy haciendo con mi nieta Celeste y con mis perritos”, dijo.



Al expresidente se le vio relajado en su encuentro con los medios y bromeó con los periodistas. Sus dos abogados -Alfonso Portela y Alfonso Prada- estuvieron a su lado permanentemente.



POLÍTICA