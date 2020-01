Los nuevos acercamientos entre el gobierno Duque y Cambio Radical

Cambio Radical y el Gobierno Nacional continúan acercándose cada vez más.



Desde la aprobación de la reforma tributaria, para la cual el apoyo de ese partido fue clave, se han visto algunos acercamientos entre las cabezas de la colectividad

–Germán Vargas Lleras y los Char– y el gobierno de Iván Duque.

Esta vez trascendió que en las próximas semanas habrá una reunión entre algunos congresistas de ese partido y representantes del Ejecutivo. De hecho, el mismo Presidente podría participar del encuentro.



Por ahora, serían los senadores Richard Aguilar, Rodrigo Lara y Antonio Luis Zabaraín quienes irían a la reunión. Con ellos estarían Carlos Cuenca, presidente de la Cámara, Jaime Rodríguez, vocero de la colectividad, y Julio César Triana, representante por el Huila.



Sin embargo, hay extrañeza entre el grupo de representantes del Caribe, pues no se sienten incluidos en la selección que se hizo para asistir a este encuentro. Además, se debe tener en cuenta que una de las alas más fuertes del partido está liderada por la familia Char.



Pero, ¿para qué este encuentro? Fuentes de Cambio Radical le dijeron a EL TIEMPO que dicha reunión tiene como propósito hablar de la agenda legislativa y no conocen cuáles otras intenciones tiene la citación.



Algunos sectores pensarían que habría una negociación para que Cambio Radical entre al Ejecutivo, pues hay un ministerio libre –Salud– y desde hace unos meses se habla de otros cambios en el gabinete, pero en otras oportunidades el presidente Duque ha convocado a representantes de los partidos de Gobierno e independientes para conversar previo al inicio de un nuevo periodo legislativo.



Esta semana, en entrevista con EL TIEMPO, Duque aseguró que se ha tenido una buena relación con la colectividad que lidera Germán Vargas Lleras y se han “tenido discusiones que han enriquecido el debate sobre muchos temas (…). Creo que ahí hay un partido que ha querido siempre contribuir en el debate de las políticas públicas y con ellos esperamos seguir construyendo, no solamente en el marco de las políticas que se discuten en el Congreso, sino también desde el punto de vista de gestión al servicio de los colombianos”.

Lo cierto es que hace unas semanas vienen los acercamientos. Entre las pruebas están la inauguración el del puente Pumarejo, a la que Vargas Lleras fue por invitación del jefe de Estado, y la penúltima columna que exvicepresidente publicó en este diario, en la cual resaltó la aprobación de la reforma tributaria, pues, a su juicio, el Gobierno aprendió que “siempre debe estar dispuesto a escuchar y a valorar los aportes que, particularmente en materia impositiva, hacen los representantes de todos los colombianos en las cámaras legislativas”.



POLÍTICA