El partido político Nuevo Liberalismo se declaró este viernes como independiente del gobierno de Gustavo Petro. Así lo determinó el Consejo Nacional del Partido, el Director Nacional, y la Junta de Congresistas.



(Lea: Lista nueva comisión que entrevistará a aspirantes a Contralor General)

"Se trata de la voluntad mayoritaria de un Partido, cuyo objetivo continúa siendo la

defensa de los principios democráticos que inspiraron su creación en 1979, y ahora

a través de su permanencia y crecimiento en el nuevo escenario político que se abre

para Colombia", expresó la colectividad a través de un comunicado.



Agregaron que el Nuevo Liberalismo está dispuesto a respaldar las propuestas que en el marco de un Gran Acuerdo Nacional lleven a la solución de los más graves problemas del país, y que en varios puntos constituyen parte esencial de nuestra propia agenda como Partido, en especial enfrentar la inequidad, la corrupción y el prohibicionismo como política de drogas.

No estoy de acuerdo con una política limitada al “acogimiento a la justicia” que promete al clan del golfo, ELN, disidencias FARC y otras bandas criminales, la NO EXTRADICIÓN. (🧵) — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) August 5, 2022

"El Consejo Nacional del Partido delega en sus congresistas y su Director Nacional

la evaluación y posición frente a los proyectos de ley, los debates de control político

y las determinaciones a tomar en el legislativo", afirmaron.



Por su parte Juan Manuel Galán, líder natural del partido, expresó que no está de acuerdo con una "política limitada al “acogimiento a la justicia” que promete al clan del golfo, Eln , disidencias Farc y otras bandas criminales, la no extradición".



Asimismo, expuso sus argumentos al respecto: "la política de “paz total” no será exitosa si se limita al “acogimiento”. Es necesario atacar las causas sociales territoriales que nutren la economía ilegal. La paz total es garantizar la presencia social integral del Estado en el territorio y avanzar hacia la regulación".

REDACCIÓN POLÍTICA