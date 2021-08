La respuesta del Nuevo Liberalismo a la invitación de Gustavo Petro

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro les hizo este fin de semana una invitación a Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, hijos de Luis Carlos Galán, como cabezas visibles del Nuevo Liberalismo.



"Si Alejandro y César Gaviria, si de la Calle, si Velasco y los hijos de Galán y Lara Bonilla, si los descendientes de Agudelo Villa y Villar Borda, están dispuestos a esta enorme tarea, hablemos. Construyamos a la colombiana un nuevo camino que seguro será victorioso. El camino que responda a las necesidades de la sociedad colombiana contemporánea. La Colombia de hoy y de mañana", fue la invitación del aspirante presidencial.



El aspirante presidencial de la Colombia Humana publicó este domingo una columna de opinión sobre el renacimiento del partido Nuevo Liberalismo, al que la Corte Constitucional le devolvió la personería jurídica la semana pasada.



A la invitación de Petro la respuesta llegó de parte de Juan Manuel, el mayor de los hermanos Galán.



"Lo que queremos es construir una opción política nueva y distinta para el país para el año entrante. En eso estamos concentrados", dijo el exsenador.



"Creemos que el centro puede incluir a muchas otras fuerzas que genuina y sinceramente comparten una visión distinta del país, que quieran estar acá, que tengan una identidad como la defensa de las causas y los ideales del liberalismo, no del Partido Liberal, como filosofía, como principio", agregó.



En ese sentido, Galán puso como ejemplo a Alejandro Gaviria (presidenciable), de quien dijo que es una persona que tiene un talante liberal y "podría ser muy importante que llegue acá".



Dijo que en el Nuevo Liberalismo se defiende un liderazgo colectivo y como tal no creen "en mesianismos ni en culto a la personalidad de alguien en particular" sino que se debe desarrollar una cultura colectiva en el ejercicio público y político.



El ex senador destacó que como un principio fundamental de lo que se quiere hacer es no estar en ninguno de los extremos.



"Por ahora nosotros seguimos concentrados en construir una opción para Colombia de centro, inspirada en las ideas y las causas del liberalismo", dijo Juan Manuel Galán quien destacó que a la Coalición de la Esperanza se le ha planteado la necesidad de "abrir" la puerta para que en ese centro puedan participar muchas otras fuerzas.



