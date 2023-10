Nuevo Liberalismo pide garantías  a CIDH por amenazas y participación política de Petro

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pedido de medidas cautelares urgente para los candidatos que avalaron para las elecciones del 29 de octubre.



Según la colectividad, a varios de los aspirantes les han hecho amenazas directas en contra de su vida. En esa línea, la cabeza de la colectividad radicó la solicitud “debido a la grave situación de orden público que se vive en Colombia y la falta de garantías por parte del Estado colombiano para que la jornada electoral que se avecina tenga todas las garantías y se lleven a cabo de manera libre y transparente”.



En la solicitud radicada ante el ente interamericano, se señala que varios candidatos han denunciado amenazas contra su vida y ha pedido protección, “sin que las medidas de protección hayan sido suficientes y eficaces y, por el contrario, se mantiene el riesgo para cada uno de nuestros miembro”.

El Nuevo Liberalismo realizó su tercer congreso nacional para analizar sus principios como partido. Foto: Cortesía

Específicamente, la colectividad pidió la protección puntual de 26 candidatos que habrían sido blanco de amenazas en medio de la contienda. Hasta el momento no se habrían reportado acciones físicas en contra de los integrantes del Nuevo Liberalismo.



En cuanto a los casos mencionados, la mayoría son amenazas escritas. También hay casos de llamadas y hostigamientos. En la mayoría de casos se denunciaron las amenazas y se habría entregado un chaleco antibalas y un botón del pánico. Solo hay un caso en el que entregaron esquemas y hay otras denuncias en los que no habría siquiera respuesta de la Unidad Nacional de Protección.



En el listado de candidatos con amenazas figura Carlos Fernando Galán, que lidera las encuestas en Bogotá. En el listado entregado no especificaron el tipo de amenaza que habría recibido pero se deja constancia de que la Policía envió un motorizado.



En esa línea, el partido hizo especial énfasis en el caso de Miguel Felipe Aragón, avalado por la colectividad para alcaldía de Maicao. “se enfrenta a un riesgo excepcional, ya advertido a la UNP, al estar amenazado de muerte y convertirse en el candidato más fuerte en las elecciones luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocara la candidatura a la alcaldía de Maicao de Samuel Santander Lopesierra”, declaró el partido.



En esa línea, el Nuevo Liberalismo también denunció las participaciones en política en las que habría incurrido el presidente Gustavo Petro con eventos y similares. Hicieron especial énfasis en las marchas del 27 de septiembre en distintas regiones del país.



A esto le sumaron los mensajes del Gobierno Nacional para destacar lo que hizo el presidente Gustavo Petro en su alcaldía en la capital y fue denominado “la Bogotá Humana”.



“La situación grave que encontramos da lugar a que la Comisión dicte medidas cautelares en favor de los beneficiarios ya determinados y determinables tiene también fundamento en el hecho de que el señor presidente de la República, el director de la Presidencia de la República y demás funcionarios de inferior rango en el Ejecutivo han venido desconociendo las prohibiciones generales que tienen en las contiendas electorales para los funcionarios públicos y el principio de la imparcialidad de la función pública que los obliga a tener presente que gobiernan para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de las posturas políticas o convicciones partidistas. Desconocen la prevalencia del interés general sobre el particular y la libertad política sobre las que descansa nuestro Estado democrático y de derecho”, concluyó el partido en su solicitud a la CIDH.

Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo. Foto: Cortesía

Por eso, pidieron que la Comisión le exija a Colombia que proteja la integridad de los miembros del Nuevo Liberalismo. Asimismo, la exigencia pretendida busca que se le “ordene a los funcionarios de la rama Ejecutiva del poder que se abstengan de hacer cualquier manifestación o publicación que favorezca al partido político de Gobierno o que golpee a los adversarios políticos de su partido el Pacto Histórico”.



En este mismo sentido le pidieron a la CIDH que haga un llamado al presidente Gustavo Petro para que cumplan la Constitución y se le prohíba al primer mandatario “convocar marchas” ante el impacto que puede tener en la contienda y debido a “que constituye una clara intromisión del Ejecutivo en las funciones y competencias del Congreso de la República”.