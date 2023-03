El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó con una multa de 16 millones al partido Nuevo Liberalismo. La decisión se tomó porque la colectividad le exigió al exsenador Rodrigo Lara requisitos que no existían en los estatutos para afiliarse al partido.



(Puede leer: Luz verde para revivir el partido de Andrés Pastrana: CNE le otorgó personería)

La demanda la presentó Lara Restrepo, quien alegó que se estaba cometiendo un contra lo que estableció el fallo de la Corte Constitucional del 5 de agosto de 2021 que le devolvió la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, exigiéndole "que se comporte como un partido que recibe recursos de los colombianos y no como una empresa familiar".



Entre las acusaciones de Lara Restrepo también estaba el fraude procesal, pues según él se "indujo a error al Senado cuando designó la Comisión Accidental para definir la lista de candidatos a Contralor General, con una carta del partido asegurando que no pertenecía al Nuevo Liberalismo y por eso no podía representarlos".

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán. Foto: CEET

(Además: Fuerza Ciudadana se declara partido de Gobierno)



Dice que igualmente obstaculizaron su participación en los debates presidenciales televisivos de diciembre de 2021.



La decisión del CNE, entonces, finalmente reconoce el vínculo que hay entre Lara y el partido. Lo anterior por ser hijo de Rodrigo Lara Bonilla, senador, ministro y cofundador del Nuevo Liberalismo.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA