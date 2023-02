Hace un par de días la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, mostró inconformidad por medio de sus redes sociales al conocer que la actual vicepresidenta del país utiliza un helicóptero para transportarse.



“¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, escribió en su Twitter.

Sin embargo, ‘W Radio’ conoció que el video fue grabado desde una casa en Dapa, pero no es la vivienda donde reside Francia Márquez, quien, por cierto, aclaró que debe hacer uso de un helicóptero pues ya ha habido atentados frustrados en su contra.



“¿Quiere que esté desprotegida para que me maten? Ya lo intentaron colocando explosivos por donde iba a pasar”, respondió.

La #PazTotal, a la cual usted se opone, busca parar la guerra para que ningún soldado o policía tengan que morir por cuidar este país.



En relación a mi seguridad: ¿Quiere que esté desprotegida para que me maten? Ya lo intentaron colocando explosivos por donde iba a pasar. https://t.co/5TxJpyFe3L — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) February 21, 2023

(Siga leyendo: Un soldado muerto y otro herido deja ataque en límites entre Cauca y Huila).



Pero ahí no pararon los comentarios de la senadora, ya que luego añadió: “Usted está súper protegida, no los negros trabajadores en el Norte del Cauca que solo reciben su desprecio. El poder es efímero, no pierda la cordura”.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS