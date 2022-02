La Coalición Centro Esperanza sufrió una nueva fractura en las últimas horas con la acusación del aspirante presidencial Jorge Robledo en contra del también candidato Alejandro Gaviria de haber roto los acuerdos firmados que dieron origen a este bloque político: "Es un hecho notorio entonces que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza, con lo que también les dio fin a los compromisos adquiridos", dijo en un comunicado.

En el documento, también suscrito por Juan Manuel Ospina Restrepo, presidente del Partido Dignidad, recuerdan una reciente entrevista con el diario El Espectador, en la que Gaviria afirmó: “Si no acepto a César Gaviria, los otros candidatos lo harían”.



Para los firmantes de la misiva, se trata de un "embuste que pone en boca de Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Enrique Robledo".



Esta es, dicen, "una posición que no hemos asumido ni asumiremos, falsifica nuestras convicciones y desconoce el acuerdo fundacional que le dio base a esta Coalición, porque nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su gobierno".



Para ellos, "Alejandro Gaviria también violó el acuerdo de la Coalición al aceptar el respaldo de conocidos dirigentes del Partido Liberal y Cambio Radical que los otros precandidatos nunca habríamos aceptado y que motivó nuestro público y enfático rechazo a su conducta".



"Pero con todo cinismo, siguió aceptando respaldos como esos y mandó un muy equivocado y dañino mensaje público –que desvirtúa este proyecto y confunde a la ciudadanía– al reunirse con César Gaviria Trujillo y Germán Vargas Lleras. Y en un inaceptable todo vale en política con tal de ganar, insiste en declarar que él no se imagina competir en la consulta ni gobernar a Colombia sin el respaldo de jefes políticos como esos".



Robledo dice que "la historia de la Coalición Centro Esperanza demuestra que Alejandro Gaviria no actuó de buena fe cuando suscribió el acuerdo del llamado cónclave. Porque allí él renunció –o por lo menos eso suscribió– a que en este proyecto participaran las fuerzas que eligieron a Iván Duque y lo han respaldado, como César Gaviria y su Partido Liberal y el Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, incluida la Casa Char".



"Sin esta coincidencia, los demás miembros de la Coalición no nos hubiéramos unido con Alejandro Gaviria, porque ese fue el primer criterio que nos definió y agrupó hace un año", dicen.



"Es un hecho notorio entonces que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza, con lo que también les dio fin a los compromisos adquiridos", reiteran.



Esta carta se da apenas unos días después del tenso debate en Noticias Caracol cuando Gaviria tuvo enfrentamientos con Galán y Fajardo.



El exministro de Salud, exhibió su hoja de vida para destacar que él no tiene ninguna investigación por corrupción mientras que señaló a Fajardo y le dijo que él sí.



“Yo quiero volver a insistir en que yo tengo las credenciales anticlientelistas más grandes que hay aquí. Sergio, yo no tengo ninguna investigación, usted si tiene muchas investigaciones. Usted no puede simplemente cuestionar mi posición ética simplemente porque personas que confían en mí han hecho un apoyo. Eso parece más bien el miedo a perder una disfrazado de una preocupación ética”, sostuvo Gaviria.



“Mire, Alejandro, ya todos ustedes realmente, ya lo dije al comienzo: yo llevo 22 años en esta batalla política. Y cambiamos la política. (...)Yo tengo muchas investigaciones. Y son los corruptos los que me han tratado de sacar, pero por todas y cada una de ellas he respondido. (...) No hay ni una sola persona que puedo decir que yo le he entregado un puesto, que yo le he entregado un contrato, o que he movido algo para que alguien más se beneficie. Por eso he puesto la cara, y por eso estoy preparado para gobernar”, concluyó Fajardo.



POLÍTICA