Gustavo Petro y otros políticos que han caído en falsas noticias

Este fin de semana las burlas y críticas a Gustavo Petro se tomaron las redes sociales, luego de que el excandidato presidencial publicara en su cuenta de Twitter una noticia falsa con la que confundió a un actor porno con un campeón de física colombiano.



El hecho ha generado todo tipo de reacciones pero lo cierto es que esta no es la primera vez que 'mete la pata' en Twitter. Y tampoco ha sido el único en confundir la realidad con los montajes que circulan en internet. Varios políticos colombianos reconocidos han sido víctimas de memes, burlas y hasta señalamientos tras equivocarse con una publicación.



Esta es una selección de los más recordados:

Álvaro Uribe Vélez

El expresidente es uno de los políticos que más ha caído en falsas noticias. Uribe es recordado por publicar en el 2015 la fotografía de una aparente portada del periódico Daily News que titulaba, supuestamente, ‘Gano el terrorismo en Colombia, Presidente regala patria a las Farc’. El senador escribió en su momento: “Así escriben en el extranjero sobre la claudicación”. Sin embargo, esa portada fue falsa. Nunca existió.

Trino falso de Uribe sobre portada del Daily News Foto: Archivo

Pero esta es tan solo una. En el mismo año, el hoy Senador publicó una fotografía de un soldado llorando junto a la bandera de Colombia, en el marco de unos ataques de las Farc a militares en el Cauca. "Gobierno reaccione por favor, esto es un sentimiento generalizado no una creación de redes sociales", escribió entonces el exmandatario.

Pero horas después tuvo que eliminarlo pues el ministro de Defensa de ese entonces, Juan Carlos Pinzón, denunció que esa foto sí era una creación de las redes y que el soldado en realidad no era de Colombia sino de Irak.

Imagen falsa sobre soldado colombiano Foto: Archivo

Francisco Santos

Pacho Santos también cayó en una ‘fake’ pero a diferencia de Uribe no se trató de fotografías sino de un artículo publicado por Actualidad Panamericana, el portal de noticias falsas que hace parodias de la realidad. Actualidad tituló un artículo como 'Rodolfo Llinás no entendió cómo funcionan las tarjetas de Sitp y TransMilenio'.



Francisco Santos no entendió que se trataba de una burla sino que creyó que la noticia era verdadera, así que la compartió a través de su Twitter donde escribió: “Uno de los problemas del Sitp. Pedagogía y comunicación. O gerencia más bien".



Se trataba de una ironía.

Trino de Francisco Santos en el cual cita a Actualidad Panamericana Foto: Archivo

Gustavo Petro

Otra de las metidas de pata de Petro en Twitter fue cuando confundió una granizada en Bogotá con un aguacero en Medellín. “Hoy en Medellín, esto es el cambio climático. Ordenamiento territorial para adaptarnos a él, es urgente en Bogotá", dijo en su momento. Una vez se dio cuenta de su error, borró el trino.

Video montaje. Pido disculpas por retransmitir algo que debe quedar superado. Los errores del pasado de alguna persona no pueden ser estigma permanente https://t.co/TAKnjiHLNw — Gustavo Petro (@petrogustavo) 7 de abril de 2018

Pero una de las más recientes fue cuando el excandidato presidencial compartió en sus redes un video de Iván Duque y 'Poncho' Zuleta. En la grabación, efectivamente, se veía a Duque en medio de una celebración cantando 'La gota fría'. Al final, se escucha, en la voz de Zuleta, “viva la tierra paramilitar, vivan los paracos”.



Sin embargo, esta fue una mezcla de audios para dar a entender que Duque aceptó la exaltación del cantante a los paramilitares.



Una vez Petro rectificó que el video estaba alterado despublicó el mensaje y compartió otro pidiendo disculpas.

Juan Carlos Vélez

Este senador es uno de los más recordados por caer, como Pacho Santos, en una parodia de Actualidad Panamericana. El medio tituló diciendo: '37 personas han muerto en Colorado por sobredosis de marihuana después de su legalización'.



Pues el senador tomó el mismo título del medio y lo convirtió en un tuit como una afirmación. “El 1 de enero hubo 37 muertos por sobredosis de marihuana en Colorado, USA, después de la legalización de esta. ¿La legalizamos también?”, preguntó el senador que fue objeto de burlas pues no se percató de que era una noticia falsa.



Luego de unos minutos escribió: “Por fortuna la noticia de sobredosis de marihuana no era cierta, pero insisto que consumo de esta droga es perjudicial para nuestra sociedad”.

Trino de Juan Vélez sobre sobredosis Foto: Archivo

Estas son tan solo algunas de las ocasiones en las que los líderes políticos del país han creído y publicado noticias falsas sin antes rectificar su veracidad.



