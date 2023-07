Entre una multitud de aplausos fue recibido en Sahagún, Córdoba, Bernardo 'Ñoño' Elías Vidal, exsenador condenado por el escándalo de corrupción de los sobornos de la multinacional Odebrecht y que quedó en libertad condicional el pasado viernes. Hubo una caravana por toda la ciudad a favor del creador de la 'Ñoñomanía'.



Elías Vidal, que actualmente está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el escándalo de Fonade, regresó a la libertad tras cumplir las cuatro quintas partes de su condena de ocho años de prisión.



El recibimiento que tuvo Vidal en su ciudad natal en Córdoba no sólo llamó la atención, sino que despertó indignación en varios sectores políticos y en la misma ciudadanía.



Para algunos analistas, estos fenómenos sociales de aceptación responden a una incuestionable capacidad de políticos locales como el 'Ñoño Elías' de capturar voluntades y atender las principales necesidades de los habitantes, para quienes la corrupción o no corrupción queda en un segundo plano.



"Es lo que los politólogos llamamos las redes clientelares, que en las alcaldías y departamentos tienen la facilidad de aprovecharse de las coyunturas económicas, individuales y familiares siendo ese salvavidas que muchas personas necesitan en su momento para poder sobreaguar ingresos. Eso es ante todo el principal incentivo que tienen los ciudadanos para apoyar a los políticos, no importa si son corruptos o si tienen dudosa procedencia. El problema no es el político, sino cómo esa persona les facilita condiciones de vida", explica Álvaro Benedetti, analista político.

Elías Vidal fue condenado por haber recibido 1.600 millones de pesos de la firma Odebrecht entre los años 2012 y 2014 para obtener beneficios y decisiones favorables para la empresa. La justicia determinó que el exsenador "no solo permitió ser permeado por la corrupción, sino que se adhirió a una organización delictiva que atentó en forma permanente contra el Estado, afectándolo patrimonialmente”.



Para María Lucía James, analista política, aun sabiendo estos antecedentes, Vidal fue recibido entre festejos, ya que "el Ñoño y toda su organización política pusieron en el mapa de alguna forma a un municipio como Sahagún. Fue un político que con prácticas condenables se volvió la cara visible del Estado ante la ciudadanía a través de las inversiones que se realizaron para obras y que mejoraron la calidad de vida", comenta.



Sin embargo, no oculta que esto es un reflejo de que en Colombia se tienen "normalizados" los actos de corrupción, desde lo micro hasta lo macro: "es decir, aceptamos que la gente infrinja normas en la cotidianidad como pasarse un semáforo en rojo, colarse en sistemas de transporte masivo, entre otras conductas que también son rechazables en una dimensión diferente, pero son una reflexión general que tenemos que cambiar los criterios de sanciones sociales que deben aplicarse", señala.



"Uno quisiera que hubiese cierto límite ético en la toma de decisiones de las personas, pero en condiciones de desempleo y de informalidad, estas redes clientelares son un gran salvavidas que tienen hoy los ciudadanos", reitera Benedetti.



Para el experto, la escena vivida en Sahagún es sin duda un mensaje negativo para el resto del país. "Afianza esa tesis del Estado como botín al cual todos quieren llegar, tanto ciudadanos por su cuenta como políticos para favorecer sus aspiraciones y movimientos. Deja el mensaje y la sensación de al final no importa mucho la corrupción, sino que el político ejecute y tenga la capacidad de movilizar una agenda programática a partir de proyectos de inversión", expone.

En la declaración con la que el juez del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo decidió este viernes conceder la libertad condicional a Elías Vidal se mencionó lo siguiente: “Concederle el subrogado penal de la libertad condicional al señor Bernardo Miguel Elías Vidal, muy a pesar de la gravedad de las conductas punibles, como quiera que se evidencia que el propósito resocializador de la pena está satisfecho”.

En su momento, el exsenador admitió haber colaborado con los directivos de Odebrecht, funcionarios públicos y particulares entre 2009 y 2016, para realizar conductas contrarias a la ley.

Por otro lado, todavía está el escándalo de Fonade, En este se investiga a Elías Vidal por la presunta presión ejercida sobre Jorge Iván Henao Ordóñez, exgerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade, en relación con un contrato de interventoría para garantizar que el mismo fuera adjudicado al Consorcio Intervivienda.

Reacciones

Algunos políticos rechazaron la bienvenida a Elías Vidal en Córdoba. Uno de ellos fue el exsenador Gustavo Bolívar, recordó que este político "robó la educacion y la salud de su gente".

Por su parte, Sandra Ramírez, senadora de la República, criticó el hecho e hizo un llamado a la reflexión: "Lo que ocurrió en Sahagún, Córdoba, donde recibieron al "ñoño elias" como todo un prócer de la política, nos invita a reflexionar en la pedagogía tan urgente que se debe hacer en todos los rincones del país, para que políticos que pertenecen a los clanes tradicionales NO sigan haciendo de las suyas y acabando con el país a punta de corrupción", dijo.

Otra en manifestarse fue la concejala de Cali Ana Erazo. A través de un trino expresó que el recibimiento en Sahagún se trata de "una vergüenza". "La costa Caribe ha sido tan maltratada, vilipendiada y humillada por la clase política tradicional que ha desarrollado Síndrome de Estocolmo", escribió.

