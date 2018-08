¿Se pueden aprobar medidas anticorrupción sin gastar 300 mil millones?

Aunque es falso que no votar el domingo reduzca costos en la consulta anticorrupción, es cierto que es posible aprobar lo que propone esta iniciativa sin gastar los 310.479 millones de pesos que cuesta llevarla a cabo.



Sin embargo, esta afirmación es engañosa, dado que ese dinero ya se desembolsó y la consulta valdrá eso, ya sea que voten dos millones de personas o 15 millones de personas. Lo que hay detrás es una discusión que tiene al Centro Democrático como protagonista.



Congresistas de ese partido, como la senadora Paola Holguín, han afirmado que “botar más de 300 mil millones en una consulta inocua también es corrupción”, pese a que ella y su partido ayudaron a aprobar la realización de la consulta, en una sesión del Senado en la que 84 congresistas votaron a favor y ninguno en contra.

Holguín, como otros miembros del partido de Gobierno, han promovido en redes sociales la etiqueta #SinGastar300MilMillones, con la cual han defendido la agenda legislativa del gobierno de Iván Duque, en la que se incluyen algunos proyectos de ley que tocan puntos en común con la consulta anticorrupción.

Este es el caso de la restricción a máximo tres periodos para miembros de cuerpos colegiados como Congreso y asambleas, así como no dejar que prescriban los delitos contra la administración pública y levantar la reserva sobre la declaración de renta de los congresistas, que corresponden, respectivamente, a las preguntas 7, 2 y 6 de la consulta.



“El Presidente Duque ya presentó su iniciativa anticorrupción y #SinGastar300MilMillones”, escribió también la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, quien ha compartido varias imágenes sobre las propuestas presentadas por el Gobierno.

Estas, que fueron radicadas en la primera semana del actual gobierno, tendrán que surtir todo el trámite en el Congreso y la Corte Constitucional para llegar a ser leyes de la República. Por su parte, si las preguntas de la consulta son aprobadas, el Congreso tiene un año para volverlas ley, y de no hacerlo, será el Gobierno el que las tenga que volver realidad vía decreto.

Uno de los argumentos para la realización de la consulta anticorrupción, esgrimido por la exsenadora Claudia López, así como por la senadora Angélica Lozano, ha sido que en el pasado el Congreso no ha sacado adelante iniciativas similares, y que por eso acuden a la ciudadanía.



López ha dicho que apoya los proyectos del Gobierno, pero que le “hubiera encantado que fueran los 7 completos que propone la consulta anticorrupción”. No obstante, también ha replicado críticas que señalan que no es cierto que no votar ayude a no “despilfarrar”, pues vale lo mismo, pase o no pase los umbrales.



Por su parte, Angélica Lozano también ha recordado que la votación para aprobar la consulta anticorrupción en el Senado se iba a hacer en abril, pero en ese momento el Centro Democrático propuso posponerla para que la realización de la consulta no se traslapara con las elecciones presidenciales. Esa propuesta fue acogida y la aprobación de la consulta por parte del Senado se pospuso para el pasado 5 de junio.



De haberse hecho en conjunto con las pasadas elecciones, el costo de la consulta anticorrupción se habría reducido significativamente.



Pese a las críticas a la consulta, y a tener una agenda legislativa similar a lo que busca aprobarse este domingo en las urnas, el presidente Iván Duque ha dicho oficialmente que sigue apoyando no solamente que se lleve a cabo, sino que se voten afirmativamente las preguntas formuladas a los ciudadanos.



