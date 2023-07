La directora de la principal veeduría electoral en el país, Alejandra Barrios habló con EL TIEMPO sobre la actualidad del proceso electoral de octubre. La cabeza de la Misión de Observación Electoral (MOE) llamó la atención frente a la falta de seguimiento al tema de la financiación de las campañas y cuestionó que se esté concentrando el foco en la violencia regional. Aunque la calificó de grave, expresó que no puede ser la única preocupación.

Organismos de control, la Registraduría y el CNE advierten por el orden público en las elecciones, ¿cómo lo ve la MOE?





Nosotros coincidimos en que en un país como Colombia el orden público afecta el proceso electoral. Tienen que explicar muy bien cómo es que está funcionado un cese al fuego con el Eln a la par de un paro armado en Chocó cuando este es el mes más crítico junto con el de las elecciones. Este mes es muy crítico porque son las inscripciones de cédulas y candidaturas. Ahí es cuando uno pide aclaraciones porque el paro armado está impidiendo la inscripción de cédulas. Eso está generando también miedo en los candidatos. Estamos de acuerdo en las alertas, pero esa preocupación debe ser extensiva a temas más allá de la violencia. La Registraduría y el CNE también deben hablar de temas de su resorte. Estas deben abordar la financiación de las campañas políticas de candidatos y grupos significativos. Los grupos para recoger firmas ya tuvieron su fecha límite de inscripción y al corte de cuentas encontramos que de un grupo de 305 grupos significativos, ninguno había reportado ingresos y solo 3 reportaron gastos. Y eso contrasta con los reporte de META sobre la publicidad comprada. Ahí vimos gastos por casi 505 millones de pesos. Es claro que el tema de la violencia es importante, porque hay afectación de la vida misma, pero también es importante lo de la financiación. Tenemos un gran número de elecciones al tiempo, y no son claros los mecanismos para hacer vigilancia de los dineros de las campañas. Si no aclaramos esto, vamos a volver a tener mucha atención en la violencia y por la puerta de atrás entran millones en recursos que no sabemos su origen, incluso ilícitos o ilegales. No vaya a ser que la violencia sea funcional para no mirar la corrupción electoral. Por ahí ya pasamos.

¿Eso quiere decir que temen que la violencia tape la corrupción electoral?



Sí. El tema de la violencia es muy grave porque directamente ataca una vida. Pero el problema es si nos quedamos viendo por allá y olvidamos que tenemos problemas gravísimos en el proceso electoral en temas de corrupción de distinta índole. Por mirar el gran foco de la violencia no podemos dejar de mirar las otras esquinas de la complejidad del proceso electoral. Por ejemplo, es bueno que el CNE se preocupe por la violencia, pero también sería bueno que nos preocupemos para que el CNE aumente su capacidad de seguir las finanzas de las campañas-

El Ministerio del Interior ha hecho anuncios sobre alianzas con la UIAF para hacer seguimiento a los dineros irregulares. ¿Es suficiente?





Esas alianzas son muy importantes, pero el CNE es el que debe buscar esas alianzas. Si no hay un acuerdo entre la UIAF y el CNE, que es el responsable de la vigilancia y control de las campañas, poco sirve lo otro. Los acuerdos de intercambio de información para vigilar las cuentas debe ser CNE-UIAF y también con la DIAN, que es la única que sabe si una persona x en cualquier municipio tiene la capacidad de hacer las donaciones registradas. Todo convenio es importante, pero toca apuntar a los realmente necesarios. También hay que hacer convenios con la Fiscalía para investigar lo que se mueve debajo de la mesa. Hay una cantidad de esfuerzos interinstitucionales que deben hacerse de forma correcta.

¿Eso significa que el CNE falla en su tarea?





No, lo que digo es que las diferentes instituciones se apliquen y hagan su mejor esfuerzo en cuanto a las tareas que le asignan la ley. Por ejemplo, el CNE debería preocuparse más por el seguimiento a las cuentas de las campañas y la Registraduría a los temas técnicos. Es muy importante que todas las instituciones se articulen de acuerdo a sus funciones para proteger el proceso electoral. No se pueden quedar todos mirando al tema de violencia. No se puede pasar por alto, pero no se puede quedar en ese solo.

¿El CNE tiene esa capacidad de vigilancia que usted pide?



Lamentablemente las decisiones que ha tomado el Congreso una y otra vez es no darle la capacidad técnica al Consejo Nacional Electoral para hacer ese seguimiento que le corresponde. Eso es una decisión política del Congreso. No obstante, por lo menos hemos visto que este CNE está haciendo lo que puede hacer con lo que tiene en unos esfuerzos impresionantes. El problema es que el Congreso en el Código Electoral amplió una Registraduría que ya tenía alcance regional y volvió a limitar al CNE a Bogotá y a unos tribunales electorales que solo funcionan cerca a las elecciones. Eso que hace el Congreso limita la vigilancia de los procesos electorales. La culpa no es del CNE sino del Congreso.

¿Falla algo en el sistema legal de Colombia para que suenen candidaturas polémicas como la de Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro?





También están los recibimiento en Sahagún a personas condenadas por corrupción. El problema no es el sistema político sino la cultura ciudadana. Nos está fallando la base fundacional de la política. Nos quejamos de la corrupción del Congreso y de la política y no nos damos cuenta que nosotros fuimos los que los elegimos, sea por voto o por ausencia de este. Parece que la gente no entiende que hay una correspondencia entre las acciones y su resultado. Nos quejamos de la corrupción pero salimos a la calle a vitorear a condenados por ese motivo. Nos quejamos del narcotráfico y el dolor que causa pero igual elegimos a los relacionados con esas economías ilegales. No sé si el problema es el sistema legal o no entender que nuestro voto tiene consecuencias. Parece que hubiese una disociación entre el voto y los resultados. Debemos trabajar en cultura ciudadana para que la gente entienda que el voto sí tiene el poder de hacer un cambio o mantenerse igual.

¿La Registraduría ha avanzado en los temas en los que falló en el proceso electoral de 2022?





Se han hecho ajustes, sobre todo en la reunión con los partidos. Esta semana hubo una reunión con los partidos donde se presentó la propuesta del nuevo formulario E-14 Y nos parece que es más organizada. Aunque todavía faltan acuerdos en temas como el orden en el que están las listas cerradas. Sin embargo, que la Registraduría esté haciendo estos diálogos es muy importante. Las elecciones se organizan con los partidos y eso permite generar confianza en las decisiones que se está tomando. En el tema de las auditorías no hay avances.

¿O sea, aprendieron la lección?





Por lo menos en este momento han aprendido que se debe consultar a los partidos en temas de diseños de los tarjetones y de formularios. En lo de las auditorías todavía no han presentado información pública y no sabemos si hay avances. Ya es muy tarde para hacer eso. Los partidos y las veedurías tenían que haber empezados las auditorías desde hace 6 meses, al menos, y no fue así.