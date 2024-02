'No se han adelantado todavía diálogos regionales de paz': gobernador de Nariño

En la noche del martes, 20 de febrero, se conoció un pronunciamiento del Eln en el que se anunciaba que llamaban a consultas a sus representantes en la mesa de diálogos de paz debido a supuestas violaciones de los acuerdos por parte del Ejecutivo. En la mañana del miércoles se conoció que la molestia sería por unos diálogos regionales en Nariño en los que habría pedido pista el frente Comuneros del Sur del Eln. Ante la polémica, el responsable de dichos espacios, el gobernador Luis Alfonso Escobar,habló con EL TIEMPO para aclarar los hechos.



(Puede ver: El Gobierno ve con buenos ojos negociaciones de paz de Nariño con el Eln)

Versiones dicen que la molestia del Eln es debido a que supuestamente se han adelantado unos diálogos regionales en Nariño con algunos sectores de dicha guerrilla en ámbitos regionales...



No se han adelantado todavía diálogos regionales de paz. Esa afirmación es errónea. Lo que nosotros expusimos fue la necesidad de hacer diálogos regionales de paz en el territorio. Entendemos los diálogos regionales como las acciones de intervención en el territorio con todos los actores sociales para transformarlo. Los diálogos de paz son a nivel nacional pero las transformaciones se hacen el territorio. Ante ese llamado que hicimos y que ya tuvo una reunión con más de 400 líderes sociales de todo Nariño, en el marco de la construcción del plan de desarrollo el 13 de enero, se firmó un pacto para la transformación social del departamento. El presidente Petro lo ratificó el 25 de enero en Tumaco. Entonces los grupos armados han respondido que quieren también entra en esos diálogos. Por eso fue la reacción del Eln.

¿Eso implicó algún diálogo con el frente comuneros del sur del Eln?



No, yo no me he reunido con los comuneros del sur. Aquí hay una equivocación. Lo que ocurrió realmente es que este frente envió un comunicado pidiendo que se les hicieran participes de los diálogos regionales, pues están dispuestos a participar del llamado hecho por el gobernador de Nariño. Eso fue lo que ocurrió. Nosotros solo seguimos construyendo el plan de desarrollo del departamento, buscando una transformación de los territorios de la mano del Gobierno. Entendemos que esa transformación se va dando mientras se negocia a nivel nacional.

En conclusión, ¿nunca tuvieron un acercamiento con el Eln en esa zona?



Nunca, eso no es cierto. Todavía no hemos tenido ningún acercamiento o diálogo. Legalmente no tengo esas competencias. El presidente Petro cuando estuvo en Tumaco dijo que abría la posibilidad a que el gobernador hiciera esos diálogos, pero sin competencias no puedo hacerlo. Ni siquiera puedo hablar con los armados construyendo el plan de desarrollo.

¿Lo único que ocurrió fue que dicho frente del Eln saludó la propuesta de diálogos?



Así fue, solo saludaron nuestra propuesta y pidieron espacio en ella. Yo para incluirlos debería ser habilitado por el Gobierno para tener esos diálogos.



(Además: Reacciones a decisión del Eln de congelar las negociaciones: 'No tienen voluntad de paz)

¿El gobierno les ha dicho algo luego de la crisis en la mesa, pues se dice que es por este tema?



No, los delegados en la mesa ya hicieron un mensaje sobre lo del Eln. Y yo como gobernador no puedo desistir de los diálogos territoriales para la construcción de paz en el departamento. No solo es entender la paz como el diálogo con los armado sino con todos los actores del territorio, como ya lo hemos venido haciendo. Si un grupo armado dice que quiere dejar las economías ilegales y quiere participar en unos diálogos, pues lo que yo tengo que hacer es decir que pueden entrar si el gobierno nacional nos delega. Lo importante que hay que entender es que el gobierno firmó un cese al fuego con algunos grupos, pero eso no se ha traducido en un cese entre ellos. Entonces en el territorio no se implementa la paz. Por eso como mandatarios tenemos que hacer un llamado para que estos actores paren la guerra.