En diálogo con EL TIEMPO, Ingrid Betancourt, cabeza de Verde Oxígeno, tuvo duros comentarios para el presidente Gustavo Petro y la coalición que lo llevó al Gobierno, el Pacto Histórico. Esta cuestionó la forma en que se ha llevado a cabo el trabajo gubernamental y la supuesta falta de diálogo y consensos para tramitar los proyectos.



En ese mismo espacio, la excandidata presidencial habló de la estrategia electoral para las elecciones de 2023. Betancourt fue categórica: “Somos un partido de oposición. No queremos apoyar a ningún candidato del Pacto Histórico”. De esta manera, descartó cualquier coaval en el que figure la coalición de izquierda.



“Están jugando un juego macabro que está desinstitucionalizando el país y está aumentando la violencia. Están jugando con todas las organizaciones delictivas que en los territorios están amenazando a nuestros candidatos y eso no nos gusta. Esa es una línea roja que no vamos a franquear”, dijo Betancourt.



A esto añadió para concluir dicho tema: “Queremos contrarrestar la operación de infiltración que ha empezado a hacer el Pacto Histórico. Estamos preocupados en que se desinstitucionalice el país”.



Aunque cerró la puerta al Pacto, Ingrid Betancourt señaló que su partido tendrá “amplitud” para los apoyos de la justa electoral. “Esa polarización entre petrismo y uribismo debe ser cosa del pasado”, dijo la exsenadora, que consideró que “en todos los sectores hay gente buena”. No obstante, reiteró su poca voluntad para “trabajar con el Pacto”.



A pesar de esta reticencia con la coalición de Gobierno, Betancourt destacó que están trabajando con sectores de izquierda y de centro. Asimismo, señaló que los apoyos han sido tan variopintos que incluso tendría apoyos en “Salvación Nacional, Centro Democrático y con el conservador”.



Sin embargo, con esta última colectividad, según la líder de Verde Oxígeno, “es complicado porque a nivel regional se comportan distinto a lo que pasa a nivel nacional”. Ante el balance de sus posibles apoyos concluyó: “Queremos favorecer gente buena, comprometida y que no tenga maquinarias”.