En la mañana de este miércoles, la representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, se abstuvo de participar de un foro de la reforma a la salud al comprobar que su moderador iba a ser Hollman Morris, subdirector del sistema público de medios RTVC.

Las razones de la representante fueron las varias denuncias y señalamientos de violencia sexual de las que es objeto Morris. “Antes de irme, quiero expresar que me retiro de este panel porque es una decepción para mí que un Gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Hollman Morris, una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género. Hoy, las víctimas que lo han denunciado, no se sienten reparadas”, dijo Pedraza.



Luego de la salida intempestiva de Pedraza, la representante Erika Sánchez también se abstuvo de participar en el foro debido a que unas palabras de Morris dieron a entender que estaba catalogando de loca a Pedraza. Ante el escándalo, el subdirector de RTVC se pronunció en sus redes sociales.





Hollman Morris se mantuvo en que en ninguna instancia se ha logrado probar alguna situación sobre los casos de violencia sexual y de género que se le han endilgado. “Nunca la Fiscalía ha encontrado méritos para abrir en mi contra una investigación, en su momento el uribismo me señaló de terrorista y los medios amplificaron esa información y después vinieron los señalamientos de maltratador”, dijo el también excandidato a la alcaldía.



Luego cuestionó a Pedraza y hasta la señaló de violentarlo. Luego, dio su versión de las declaraciones que hicieron que la representante Sánchez también abandonara el foro sobre la reforma de la salud. Supuestamente, la representante de la Liga Anticorrupción puso palabras que no eran: “pone en boca mia cosas que yo nunca dije ni insinué”.



Supuestamente, según Morris, en ningún momento quiso dar a entender que Pedraza estaba loca, sino que se iba a referir a la situación propia y hasta la de su familia. “La salud mental que me rerfiero es a la mía, la de mi madre, la de mis hermanos y los seres que yo más quiero en la vida, mis hijos. Que durante 4 años hemos tenido que soportar todo tipo de agravios, ataques e infamias, de quienes desconcen la ley”, fue el mensaje del comunicador.



Morris se defendió diciendo que las denuncias y señalamientos estarían afectando su salud mental. “No más cancelación, no más inquisición. Respeto al buen nombre, al debido proceso, a los fallos de la justicia y respeto a las mujeres y la construcción entre hombres y mujeres de un mundo mejor”, dijo el cercano al presidente Gustavo Petro, que por último apuntó a que ningún juez ha demostrado posibles culpas: “La justicia me ha dado la razón”.