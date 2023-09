Faltando 45 días para que los colombianos salgan a elegir a las próximas autoridades territoriales, el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en alianza con EL TIEMPO y CM&, consultó la intención de voto por la alcaldía de Pasto.



Los resultados de esta encuesta realizada a 350 personas residentes en la capital de Nariño ponen hoy a Nicolás Toro Muñoz como el principal candidato a quedarse con este cargo.



Un 30 por ciento de los encuestados se inclinarían por este exconcejal avalado por la coalición del Nuevo Liberalismo, En Marcha y Partido Liberal Colombiano. Es la tercera vez que Toro compite en la carrera por la alcaldía de Pasto y de acuerdo a fuentes instaladas en esta ciudad su base política y su historial en el Concejo lo ponen hoy como el más firme aspirante para ganar.



“Tiene una trayectoria de trabajo personal más que de partido, en las comunas conocen su paso de 20 años en el Concejo”, señalan. Ahora bien, su único ‘problema’ de cara a la victoria electoral, dicen, es que no lo acompañan ninguno de los caciques electorales en Pasto.

Panorámica de Pasto. Foto: Archivo particular

Su máximo perseguidor en estos momentos es el ingeniero Mario Ernesto Enríquez Chenas con un 12 por ciento. Chenas fue director de Invipasto y secretario de Infraestructura del Departamento y es candidato del grupo Ciudadanos Vamos Pasto, Vamos, avalado por firmas y el partido político Mira.



Para los expertos en la política nariñense, Chenas se puede presentar como el principal oponente de Toro, ya que cuenta con “la clientela electoral” de sus tíos Manuel Enríquez Rosero, exsenador de la República y ex embajador de Colombia en Quito, y Teresa Enríquez Rosero, actual representante a la Cámara por Nariño por el partido de ‘la U’.



Por otro lado, una de las principales respuestas fue el no saber o no querer responder, con un 15 por ciento. Asimismo, el voto en blanco se ubica cerca con un 8 por ciento, lo que marca que aún hay dudas entre los pastusos para elegir su alcalde.



Los siguientes candidatos que aparecen son José Luis Guerra Burbano, del Movimiento de Salvación Nacional (10 por ciento); y Nilsa Rocío Villota Rosero, del movimiento Pasto con Carácter (8 por ciento).



Guerra es un empresario con experiencia en el sector público que asegura tener el respaldo de varios sectores económicos y sociales para llegar a la alcaldía. Por su parte, Villota fue subsecretaria de Infraestructura del Departamento, cargo ocupado durante la administración de Raúl Delgado.

En un cuarto escalón quedó Jimmy Pedreros (3 por ciento), exalcalde de Pasto entre 1998 y 2000 que retornó a la política con el respaldo del Pacto Histórico. Sin embargo, la construcción del denominado proyecto del estadio de la Pastusidad que le generó una detención privativa de la libertad por parte de la Fiscalía en 2002 y que luego el Consejo de Estado declaró como injusta le están jugando en contra en su pretención de retomar el cargo, según expertos.



Junto a Pedreros se ubican con el mismo porcentaje los candidatos José Efrén Achicanoy (Aico) y Mario Alejandro Viteri Palacios, respaldado por el Movimiento Alianza Verde y su mentor Antonio Navarro Wolf.



En el último lugar quedaron Miriam Margoth Martinez Díaz (Esperanza Democrática) y Luis Carlos Vallejos Rojas (Partido Ecologista Colombiano), ambos con un 2 por ciento.

Ficha técnica

​PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Pasto.



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA: 350 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 5.3% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Pasto



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 12 de septiembre de 2023



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA