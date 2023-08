Tras la confesión de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sobre el ingreso de recursos ilegales a la campaña presidencial de su padre en el 2022, desde el Centro Democrático le están pidiendo la renuncia como presidente de Ecopetrol a Ricardo Roa, pues fue él gerente de la campaña y el encargado de los recursos.



"Exijo que el presidente de Ecopetrol, gerente de la campaña de Gustavo Petro, renuncie de manera inmediata, esperemos que la justicia proceda de manera ágil. Colombia reclama verdad", aseguró el representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal.



En el mismo sentido opinó el senador Miguel Uribe, quien dijo que Petro debe de asumir su responsabilidad frente a las declaraciones de Nicolás.



"La confesión sobre el ingreso de dineros ilegales y no reportados a la campaña presidencial de su papá confirman las denuncias que hemos hecho desde la campaña pero, además, confirman el pacto por el cual han vendido impunidad a cambio de apoyo económico y electoral en favor de Gustavo Petro", comentó el senador.



Y agregó: "Es así, entonces, que Ricardo Roa debe renunciar a Ecopetrol. Fue el gerente de la campaña presidencial y hoy responsable de esta situación.



Además, pidió que el Consejo Nacional Electoral tome cartas en el asunto y avanzar las investigaciones correspondientes.



Es importante tener en cuenta que tras su confesión, las autoridades deberán corroborar la veracidad de estas declaraciones y él deberá aportar pruebas si quiere algún beneficio judicial.

¿Qué ha dicho Roa?

A comienzos de junio, cuando el exembajador Armando Benedetti causó polémica por unos audios suyos que se filtraron sobre el supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña, Roa afirmó en entrevista con EL TIEMPO que "fue una sorpresa muy grande porque nunca el exembajador hizo parte de una comisión económica de aportes o de apoyos en la campaña. Y quedé mucho más sorprendido cuando hablaba de 15.000 millones en la Costa, que luego en el Pacífico. Dije: eso ya está muy enredado, entonces lo primero que hacemos es lamentar esas declaraciones de él salidas de la realidad".



Y sobre si Nicolás recibió recursos afirmó: "Ese aspecto es de mi absoluto desconocimiento porque a mí lo que me correspondió fue la gestión de estos recursos de los que ya tenía la procedencia y el origen que he mencionado. Recuerdo una agenda muy apretada del candidato, y siempre estaban en esa agenda acompañándolo tanto Laura como Armando. Realmente yo no tendría forma de decir o explicar si hubiera forma de eso, espero que no. Yo personalmente nunca vi al hijo del Presidente, tampoco hubo nadie autorizado para eso, ni para recaudar ni para recibir".



