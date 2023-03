Nicolás Petro está atento a las acciones que tomen las autoridades ante el pedido del propio presidente Gustavo Petro, su padre, para que la Fiscalía adelante investigaciones sobre “información que se rumora en la opinión pública”. Mientras que un líder y militante de su partido le han hecho un fuerte llamado.

“Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”, sentenció el presidente en un comunicado, horas antes de que Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, entregara revelaciones sobre la campaña.



Acusó a su expareja de recibir, presuntamente, 600 millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, además de otra suma, al parecer, proveniente del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude.



También dijo que Máximo Noriega, candidato a la Gobernación del Atlántico, era el intermediario de esos pagos. “El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través del Máximo”, comentó Vásquez a Semana.

(Siga leyendo: ¿Por qué el Presidente informó hasta ahora de acusaciones contra Nicolás?).

Le piden retirarse

Fernando Fonseca, militante de la Colombia Humana en Atlántico, le hizo una solicitud a Nicolás Petro, actual diputado de este departamento, y a Máximo Ortega, precandidato a la Gobernación.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer hizo fuertes acusaciones contra el diputado a la asamblea de AtlánticO. Foto: @petrogustavo @daysvasquezcdp

“Lo correcto es que se separen del cargo mientras se dan las investigaciones. No es justo con el movimiento que se vea afectado por esto. Ambos deben concentrarse en su defensa”, comentó para Blu Radio al enfatizar que la campaña en la Costa fue “hecha con las uñas”.



Además, durante un cruce de mensajes con Ortega en Twitter, le exigió que “por respeto a los atlanticenses y al presidente Gustavo Petro” deje su precandidatura.

(Lea también: Exesposa de Nicolás Petro arremete contra quienes la señalan de ‘estar dolida’).

@Maximo_NoriegaR ,después de conocer las declaraciones de Day Vásquez,la militancia de todo el Atlántico esperamos su renuncia como pre candidato a la gobernación.Hágalo por respeto a los atlanticenses y al presidente GustavoPetro.Esperamos sus declaraciones al respecto. pic.twitter.com/8ByxQSJgYG — fernando fonseca (@soyferfonseca) March 3, 2023

Por su parte, Noriega calificó lo dicho por Day Vásquez como infame: “Jamás me reuní o acompañé al diputado Nicolás Petro a reuniones o contactos con las personas que han sido mencionadas, ni con ninguna otra, con el objetivo de recibir dineros o prebendas de algún tipo, ni para la campaña ni para la presidencia de Gustavo Petro”.

Respecto de las acusaciones en contra del Diputado Nicolás Petro @nicolaspetroB, surgidas tras una entrevista a su ex esposa Sra. Day Vásquez, perversamente difundidas esta tarde y en las que se me mencionan, me permito aclarar a la opinión pública lo siguiente...

Sigue hilo 🧵 — maximonoriega_ (@Maximo_NoriegaR) March 3, 2023

Nicolás Petro le negó a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO haber recibido recursos o favores de los mencionados: “No los conozco, no he tratado con ellos, no me he reunido con ellos ni personalmente, ni a través de terceros”.

(Lea la entrevista completa: 'Es un desacierto de Presidencia vincularme a un tema tan grave': Nicolás Petro)

También puede leer:

- ¿Quiénes son 'Turco' Hilsaca y Lopesierra, claves en escándalo de Nicolás Petro?

- Capturan a reconocida ‘influencer’ por videos de explotación sexual infantil.

- La disputa entre consumidores de bazuco que terminó con reconocido DJ decapitado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS