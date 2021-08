Hijo de Petro pide a Margarita Rosa ser cabeza de lista del Pacto Histórico

Desde hace varios meses, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco ha mostrado su afinidad con el senador de la Colombia Humana y aspirante presidencial Gustavo Petro, a quien le ha mandado mensajes de apoyo de cara a las elecciones del 2022.

Este viernes, horas después de que la coalición que encabeza Petro, denominada Pacto Histórico, anunciara tras un consenso entre los miembros que se presentará a las elecciones al Congreso de la República con listas cerradas, la actriz pidió que en la conformación de las listas, que se realizarán en marzo de 2022, haya espacio para líderes que luchan por “los derechos fundamentales de sus comunidades”.



(Puede leer: 'Los Comba querían explotar mi casa familiar': presidente Duque)



"Listo. Ahora, a poner a los más comprometidos con la justicia social entre la diversa sociedad colombiana. Que no se quede ninguna comunidad sin ser representada. ¿Será posible?", escribió Margarita Rosa en redes sociales.



Y siguió: "Tiene que haber cama para todos los que llevan años poniendo el lomo en los territorios por reivindicar los derechos fundamentales de sus comunidades. ¡Saquemos entre todos a los hampones que siguen ahí!".



Entre sus preferencias, señaló que en la lista debería estar Cielo Rusinque Urrego, , abogada constitucionalista. "Tiene la preparación y una gran vocación de servicio", dijo la artista.



Tras ello, le llegó una propuesta a la presentadora.



Nicolás Petro, hijo del senador Gustavo Petro, le propuso desde sus redes sociales que sea la actriz quien encabece el listado de candidatos.



(Además: Cuáles son las diferencias entre listas abiertas y cerradas)



“El #PactoHistorico ha decidido ir con lista cerrada. La cabeza de lista debe ser una mujer, ojalá Margarita Rosa de Francisco”, señaló Nicolás Petro, quien actualmente es diputado del departamento del Atlántico.



Hay que recordar que en varias ocasiones, Margarita Rosa ha descartado una aspiración política. En julio señaló que no tenía vocación para ocupar un cargo público.



“Qué tal yo de candidata al Senado y encabezar una lista cerrada, cremallera, conformada por líderes sociales y activistas insignes de las comunidades indígenas, negras, ambientalistas, transgénero, animalistas, artistas, víctimas del conflicto y políticos honestos. ¡Qué parche!”, escribió en redes sociales la actriz, quien luego, sobre la misma publicación, indicó que no tenía ni la preparación ni el tiempo para ese cargo.



(No se quede sin leer: ¿Quiénes conforman el Pacto Histórico?)



“Cuando se venga la prensa a preguntarme vainas, mi incompetencia quedaría expuesta en todo su esplendor. Tendría que renunciar al otro día”, escribió.



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET