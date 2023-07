Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, se pronunció tras la captura de su sobrino Nicolás este fin de semana por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que estarían relacionados con la campaña de su padre a la presidencia de la República.

Y dijo que su papel en la campaña del Pacto Histórico en la Costa fue directo y clave para lograr el triunfo en este departamento.



En entrevista con Blu Radio, el hermano del jefe de Estado, quien también ha estado involucrado en polémicas desde que Petro llegó a la Casa de Nariño, aseguró que Nicolás "jugó un papel directo, todo el mundo lo supo en la costa Atlántica. Se le metió de firme a la campaña, hasta donde todos vimos, hasta donde todos conocimos de manera normal, de manera abierta, transparente".



Nicolás Petro y Daysuris Vásquez en audiencia. Foto: Captura de video

Y agregó: "Todos vimos a trabajar a Nicolás en la ejecución de la campaña en la Costa, pues ya aquellas cosas que se producen internamente y en silencio que uno no puede conocer porque no vive uno 24 horas al día con una persona, pues ya son otras cosas, pero él siempre trabajó directamente en la campaña de manera eficiente".



Juan Fernando, además, narró que "el cierre en Barranquilla lo organizó él (Nicolás) y fue una cuestión apoteósica, como cualquier campaña que todos los medios estuvieron allí, vieron y se dieron cuenta y fue un éxito. Lo que pasará ya por dentro internamente pues no tengo ni idea, pero por lo menos en el aspecto externo de lo que se vio, él trabajó directamente de manera de frente, frentera, apoyando la campaña en la costa Atlántica".



Asimismo, el hermano del jefe de Estado aseveró que Nicolás, quien el sábado fue capturado y en Barranquilla y posteriormente trasladado a Bogotá, quedó solo en esta situación algo que, según él, es "comprensible debido a la naturaleza de los problemas en los que está involucrado, los cuales también repercuten en asuntos de Estado por ser hijo del presidente".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA