El escándalo por los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrado el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, sigue causando reacciones y decisiones.



Desde Colombia Humana, partido en el que milita Petro (hijo), quien es diputado del Atlántico, su vicepresidenta le aseguró a Blu Radio que por ahora el comité de ética no hará una investigación en su contra, pues tomaron el comunicado que emitió como un "gesto de buena voluntad".



En el texto, Petro Burgos aseguró: "He decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera".



Después, el hijo del jefe de Estado manifestó que dará un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico "hasta ratificar mi inocencia", afirmó.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con las acusaciones en su contra, que fueron conocidas por los chats que reveló su exesposa Day Vásquez, manifestó: "Me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia". También dijo que "los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde".



Desde Colombia Humana, sin embargo, hay militantes que ya pidieron que lo separaran del cargo. Ese es el caso de Fernando Fonseca. “Lo correcto es que se separen del cargo mientras se dan las investigaciones. No es justo con el movimiento que se vea afectado por esto. Ambos deben concentrarse en su defensa”, le dijo a la misma emisora.



Carmen Anachury, vicepresidenta de Colombia Humana, por su parte le comentó a Blu: "Con respecto al caso que compromete al diputado Nicolás Petro nosotros nos basamos en las declaraciones que él ha hecho públicamente y desde ahí no se ha orientado que se movilice el comité de ética con respecto al caso. Entonces, ahora necesitamos que se surta el debido proceso en las instancias que corresponden de la justicia ordinaria".



