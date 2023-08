El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás, aseguró que su hermana Andrea no solamente lo dejó solo, sino que ha querido destruirlo.



El pronunciamiento del ahora exdiputado del Atlántico se da en medio del proceso penal en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los cuales acepto y reconoció que recibió dineros ilícitos para la campaña presidencial de su padre y, según él, ingresaron a las cuentas de esta y se quedó con parte de los recursos.



(Además: Presidente Petro envía mensaje a su hijo Nicolás: 'Ojalá podamos perdonarnos')

Este sábado, en entrevista con la revista Semana, habló de sus hermanos, especialmente de Andrea.



Sobre Antonella y Sofía, que son las hijas de su padre con su actual pareja, la primera dama Verónica Alcocer, aseveró que son "un sol". De Andrés, dijo que tiene con él muy buenas relaciones, pero que lo de Andréa sí le rompió el alma.

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Petro. Foto: Twitter @andreapetro91

"Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, mira esos audios, no sé cómo se filtraron. La situación con Andrea me rompió el alma. Vuelvo y te repito: independientemente de los errores, de las situaciones, un hermano también debe estar ahí para todo. Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que sangre llama a sangre no es así", dijo a la revista.



(Lea también: 'Yo quiero criar a mi hijo': Nicolás Petro explica por qué colaborará con la justicia)



Agregó que ella "ha cumplido un papel en mi distanciamiento con mi papá y con la familia presidencial bastante importante. Mira lo que te voy a decir: te aseguro que va a sacar un trino, algo en Instagram, diciendo que esto es falso. Pero si hay una persona que ha vivido la exclusión en la familia ha sido ella, no querían que viniera a la campaña, no querían que estuviera acá y eso lo puede corroborar la misma Daysuris. Yo le compré pasajes, quería que ella estuviera acá, quería acercarla", agregó Nicolás Petro, quien enfrentará su proceso en libertad según la decisión de un juez en la noche de este viernes.



(Siga leyendo: Caso Nicolás Petro: ¿qué llevó al juez a no dictar detención domiciliaria en su contra?)



Y remató: "Fue una de las personas que ha intentado destruirme y eso me ha dejado un dolor en el alma que ni te imaginas".

¿Qué ha dicho Andrea Petro?

Andrea, quien vive en el exterior, ha enviado varios mensajes cuestionando el actuar de su hermano. Por ejemplo, en marzo, cuando se conocieron fotografías de Nicolás con familiares del parapolítico Musa Besaile, aseguró que "ni ella ni su familia tenían conocimiento de ese encuentro, y que su padre está preocupado y decepcionado".



"Me da rabia porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza. Y mi papá, como cualquier padre, está preocupado por su hijo y decepcionado”, le dijo a Cambio.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA