Nicolás Maduro se quería reunir con Uribe, dice Piedad Córdoba

La exsenadora Piedad Córdoba, quien es cercana a Nicolás Maduro, rompió este viernes su silencio y reveló varios datos que hasta el momento poco se conocía del mandatario venezolano, incluida una información que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Córdoba, quien lanzó su candidatura presidencial en 2018 pero luego declinó por motivos personales, aseguró que Maduro le pidió servir de puente con el expresidente Uribe para reunirse con él.



"Maduro me dijo que quería reunirse con el expresidente Uribe para que fuera el mediador con la oposición, pero eso no se dio", expresó la excongresista en diálogo con Caracol Radio.

La dirigente política aseguró que sí se reunió con Uribe, en presencia del exministro Fabio Valencia Cossio y con conocimiento del luego canciller y hoy ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Pero los contactos se enfriaron.



"Me reuní con él. Dijo que sí, pero no volvió a aparecer más", expresó Córdoba.



Los contactos, según dijo, se dieron hace más o menos año y medio y la idea era que Uribe "representara a la oposición venezolana".



Hasta el momento el expresidente colombiano no se ha referido al tema.



