'Maduro es un revolucionario y un patriota': Rodrigo Granda

"No, no, no, él es el legítimo presidente de la república bolivariana de Venezuela, es un revolucionario y un patriota y le ha tocado enfrentar miles de inconvenientes". Así responde el exguerrillero Rodrigo Granda cuando se le pregunta si Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es un narcotraficante o un auspiciador de terroristas.



Granda habló con EL TIEMPO sobre estas acusaciones que hizo Estados Unidos contra el presidente venezolano, por cuya captura las autoridades estadounidenses ofrecieron 15 millones de dólares.

Para Granda, excombatiente de las Farc y exnegociador de paz, las motivaciones de Estados Unidos para hacer estos señalamientos son las "dificultades internas" del presidente Donald Trump.



Y el exguerrillero también negó que el partido Farc tenga un vínculo con Maduro más allá de la afinidad ideológica con el pueblo de Venezuela y con la revolución bolivariana.



¿Qué opina de la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro?



Es la continuidad de una política injerencionista, intervencionista. Esto es violatorio del derecho internacional, de las relaciones entre países. Es, como lo decíamos en un comunicado, un acto de piratería internacional absolutamente grave. Volvimos, como decía el propio Maduro, al siglo XVII o XIX cuando los sheriffs, en Estados Unidos, ponían precio a las cabezas de los delincuentes. En este momento se le pone precio es al legítimo presidente de un Estado soberano, junto con otros integrantes del gabinete y del gobierno del vecino país. Es la infamia total y la irresponsabilidad llevada al límite de lo absurdo.



Si esto es así, ¿qué motivación ve usted en Estados Unidos para hacer esta acusación contra Maduro?



Nosotros decimos que esto se entiende por las dificultades internas que tiene el presidente Trump dentro de los mismos Estados Unidos y el desespero de la oligarquía colombiana, la derecha reaccionaria venezolana y el imperio por tratar de ver si pueden, no solamente hacer una operación quirúrgica, sino también una posible invasión a Venezuela.

Rodrigo Granda, exnegociador de paz y excombatiente de las Farc, quien defendió al presidente Nicolás Maduro y negó nexos del partido Farc con él. Foto: Jaime Moreno

¿Cómo reciben ustedes en el partido Farc que Estados Unidos vincule a Maduro con las disidencias de las Farc y con la misma estructura de ustedes?



Es una cuestión delirante y no es nuevo. Recuerde que cuando estábamos alzados en armas se decía que era el presidente (Hugo) Chávez el que nos financiaba, que él era el que nos daba la orientación política, que no teníamos vida propia, en fin, una cantidad de sandeces que nada tienen que ver. Lo que hay que mirar ahora es el papel que jugó Venezuela en el proceso de paz de Colombia, con el cual hay que tener infinita gratitud, tanto con el presidente Hugo Chávez como con el actual mandatario, que es el presidente legítimo de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. Eso es lo que cuenta. En lo otro se está desenmascarado al Estado colombiano, agentes de la DEA, de Estados Unidos, la extrema derecha venezolana y el señor este que hace de rey de burlas, un tal… creo que se llama Guaidó, presidente, digamos, de ‘hazmereir’ de Venezuela.



Estados Unidos incluyó al general retirado venezolano Cliver Alcalá, pero él niega tener nexos con Maduro, ¿cómo entender ese episodio?



Ese hombre fue mayor general y cumplió un papel muy importante cuando el golpe de Estado contra Chávez. Él sacó los tanques, defendió, en ese momento, la revolución. En estos momentos se encuentra haciéndole el juego sucio a la CIA, a la DEA, a los señores gringos y al señor Guaidó y fíjese que él está viviendo en Barranquilla. Las armas que capturaron en La Guajira eran movidas por él y él cínicamente dice ‘sí, yo estoy aquí, estoy viviendo en Barranquilla, estamos haciendo esto, estamos formando un grupo para la liberación de Venezuela’. Yo no he visto que aquí una autoridad colombiana se haya pronunciado.



¿Entonces ustedes comparten la tesis de Maduro sobre la conspiración entre Estado Unidos y Colombia para derrocarlo?



No es que la compartamos, es que la estamos viendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso está montado, y no desde ahorita. Acuérdese que en febrero del año pasado estaban que galopaban para llegar hasta Caracas. Eso no es un mito, es una realidad, palpable y ahí está metido, de una u otra manera, el gobierno colombiano y la extrema derecha colombiana.

@RodrigoGFARC uno de los líderes del @PartidoFARC habló con @juanfvalbuena de @PoliticaET sobre la acusación de Estados Unidos contra @NicolasMaduro Lea la entrevista en @ELTIEMPO de vea aquí el video pic.twitter.com/fCIKbo5jw4 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) March 27, 2020

¿Hasta dónde ustedes saben la disidencia de ‘Márquez’ y ‘Santrich’ tiene nexos con Nicolás Maduro?



Nosotros perdimos la huella de quienes se fueron del partido, ellos abrieron su campo aparte. Desconocemos su paradero y no podemos entrar a calificar o descalificar cualquiera de las cosas. Lo que sí tenemos es la experiencia de cuando nosotros estábamos en armas y que siempre se decía que la subsistencia nuestra era por la estadía en Venezuela, algo que el tiempo se encargó de demostrar que era una falsedad desde todo punto de vista. Si eso lo hacían con nosotros, cómo no lo van a hacer ahora.



¿Y el partido Farc mantiene algún nexo con Nicolás Maduro?



Tenemos nexos con todos los partidos, estados, movimientos, embajadas, Naciones Unidas, grupos de intelectuales, sindicales sin distinción alguna y para nosotros la revolución bolivariana tiene un valor trascendental. No tenemos una fluida comunicación, como debiera ser, pero nos declaramos bolivarianos en lo que tiene que ver con la integración latinoamericana y caribeña. Desde el punto de vista ideológico estamos bastante cerca. Nos duele lo que pasa en Venezuela. Hemos sido críticos de algunas situaciones que se han presentado, pero en lo fundamental y en lo estratégico vemos que, si a la revolución bolivariana se le quita el bloque, este pueblo sale adelante.



¿Cómo creen que afecte a la cercanía de Colombia y Venezuela y a la frontera esta decisión contra Nicolás Maduro?



Este es un punto de reflexión para el actual gobierno y para los latinoamericanos en momentos en que hay un enemigo común, como este virus que extermina y no respeta dignidades. En este momento la cuestión ideológica tiene que ponerse a un lado y actuar mancomunadamente como lo que alguien llamó ‘la casa común del género humano’. Con esta situación tan apremiante lo que se impone es el diálogo y la cordura.

¿Es decir que apoyan la propuesta del expresidente Pastrana en el sentido de que Colombia busque un contacto directo con Maduro para dar soluciones conjuntas al tema del coronavirus?



Si, eso es bienvenido. Uno puede estar muy distanciado del expresidente Pastrana, igual que lo hemos estado del uribismo. Nosotros tenemos posiciones ideológicas clarísimas y antagónicas con ellos, pero en la relación entre estados y gobiernos debe primar la cordura y el respeto por las normas internacionales.



En conclusión, para ustedes Maduro no es el narcotraficante ni el auspiciador de terroristas que dice Estados Unidos…



No, no, no, él es el legítimo presidente de la república bolivariana de Venezuela, es un revolucionario y un patriota y le ha tocado enfrentar miles de inconvenientes.



