Gabriel Calle es el candidato del Pacto Histórico a la gobernación de Córdoba. Su aspiración ha causado polémica debido a que supuestamente cuenta con los apoyos de Musa Besaile y Bernardo 'Ñoño' Elías, a quien apoyó el ahora candidato en su aspiración al Senado en 2014. También se ha cuestionado la concentración de poder en su familia, pues su hermano es Andrés Calle, presidente de la Cámara, y su padre, Gabriel Calle Demoya, es candidato a la alcaldía de Montelibano (Córdoba). Ante todas esas polémicas, el aspirante a gobernador habló con EL TIEMPO.

¿Cómo están las fuerzas en Córdoba, se enfrenta a un rival fuerte como Erasmo Zuleta?





Córdoba se mide entre dos fuerzas: una representa la mafia política del departamento, allá están todos los sectores tradicionales, y nuestra candidatura, que es ciudadana, de cambio y que le apuesta a hacer las cosas diferentes en e departamento. Normalmente en Córdoba se cree que la gobernación se gana con coaliciones políticas y no ciudadanas. El 29 de octubre el pueblo será el que tome la decisión.

Usted habla de fuerzas tradicionales, pero usted militó en el Partido de la U...





Nunca he militado en el Partido de la U. Nunca he militado a ningún partido. Si quieren asociarme a algún partido, ha sido el liberalismo: mi hermano ha sido dos veces representante liberal, mi abuelo fue alcalde liberal. Mi papá fue alcalde por 'la U' pero yo no he militado allí.

¿O sea, esas fotos de camiseta de 'la U' nunca fueron de militancia?





Son fotos de un líder juvenil, desde muy joven he estado en la política. Las fotos de las que hablan son en las que apoyé al 'Ñoño' Elías y a 'Joche' Tous. Desde esa época venía mis apoyos. Luego, hice mis prácticas universitarias con Ñoño y es que en ese momento no tenía ningún señalamiento de corrupción.

Algunos han dicho que su candidatura es el enlace entre el Pacto Histórico y el 'Ñoño Elías...





No, él no me está apoyando. El candidato que ellos tienen a la alcaldía de Sahagún es de 'la U'. Su hermano también es senador de ese partido y no puede hacerme campaña. Son ataques que se presentan para aclararlo. Ni Ñoño, ni Musa están acompañando mi candidatura. Uno está privado de la libertad, no hace campaña, y el otro no me ha mencionado en ningún escenario. Tenemos afinidad con algunos que militaron con ellos porque en algún momento coincidimos en 2014. Por eso con nosotros hay militantes conservadores, la gran base liberal, sectores de 'la U'.

Olga Milena Flórez, esposa de Musa Besaile, lo apoya, ¿pero se mantiene en que no lo apoya Musa?





Yo nunca he tenido un diálogo con el exsenador Musa Besaile. Su esposa es una lidereza social de mucho tiempo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad hay un machismo muy radicado y ese machismo la cataloga a ella, no como Milena Florez, sino como la esposa de Musa. Pero a ella le ha tocado responder por la situación penal de Musa, que debe ser individual, y ha soportado sola. Ella tiene un trabajo social de muchos años, pero se le encasilla. Su apoyo es más el de la mujer cordobesa y monteriana. Es un gran placer que esté con nosotros.

¿Ni 'Noño' ni Musa lo apoyan?





Ninguno de los dos. Solo tengo el apoyo de algunas bases que en algún momento militaron en sus movimientos políticos, como muchos lo hicimos en Cuba.

Usted dice que es históricamente liberal, ¿por qué termina con el coaval del Pacto Histórico?





Nosotros encabezamos la disidencia liberal. Ustedes recordarán un evento que hicimos en Montelíbano, Córdoba, en el que le entregué la bandera liberal al ahora presidente Petro, cuando era candidato. Yo lideré la campaña del presidente Petro en el departamento. Fui su gerente de campaña allí. Le entregué las banderas y no lo hice como alternativo sino como miembro del partido liberal. El presidente representa las banderas del verdadero liberalismo; ese liberalismo que apoya las reformas sociales que mi departamento necesita. Por eso le entregué las banderas rojas y eso nos sigue pasando factura. No apoyé a 'Fico' y ellos no me dieron el aval.

¿Por qué dice que los castigaron, si el Partido Liberal hace parte de la bancada de Gobierno?





Lo que pasa es que se hace parte de la bancada de Gobierno, pero para nadie es un secreto que el director, César Gaviria, nunca ha tenido la cercanía con el presidente. Por eso es que nos dijeron que debíamos votar por Federico Gutiérrez en 2022. Yo vengo de una región azotada por la guerra y por eso decidimos apoyar una presidencia que garantizara un proceso de paz.

¿Cuánto lo beneficia y cuánto lo perjudica el apoyo del petrismo en Córdoba?





Córdoba es un departamento que tiene una confianza en el presidente Gustavo Petro. En mi departamento, se espera mucho del primer presidente cordobés d nuestra historia. Sé que lo va hacer bien. Como cualquier gobierno, en su primer año ha tenido sus altos y bajos, pero no se ha pedido el mensaje de cambio. Me siento orgulloso que así como yo entregué las banderas del liberalismo, el Pacto Histórico me dio sus banderas. Soy un defensor de la reforma agraria, mi pueblo la necesita. Uno ve en las carreteras los montones de tierra improductiva. Además, hay una inseguridad alimentaria del 66 por ciento. Tienen agua y tierra, pero aún así se mueren de hambre. Mi propuesta también apunta a que le entreguemos el PAE a las juntas de acción comunal.

Las últimas administraciones del departamento han sido vinculadas a escándalos de corrupción, ¿cuál será la estrategia para frenar este flagelo?





Es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando a la mafia política más poderosa que ha tenido el departamento de Córdoba. Hace tres administraciones vienen gobernando en cuerpo ajeno. Los escándalos de la hemofilia, de ciencia y tecnología y de los planes departamentales de agua son todos de ellos. Córdoba no es común que un joven salga a recoger firmas, yo lo estoy haciendo.

En las pocas encuestas conocidas da un liderazgo por Erasmo Zuleta, ¿Cómo va a hacer para tratar de frenarlo de aquí al 29 de octubre?





Vamos a seguir trabajando de calle a calle. Ellos mandaron a hacer las encuestas, porque son los que tienen los recursos, y en cambio con nosotros la gente siente es el fervor del cambio y esa es la mejor encuesta. Me han atacado diciéndome que me apoyan los clanes y los gremios, cuando estoy es con los que piden cambio. La gente puede ver mi campaña y no habrá ningún clan político conmigo. Tenemos propuestas diferentes, como que la educación en medicina sea en la Universidad de Córdoba, que es pública, y no en la universidad de ellos, que es privada. Si seguimos así, ¿cuándo el hijo de un campesino va a poder soñar con ser médico? Yo le digo a Córdoba que, si soy gobernador, se va a acabar el monopolio en la educación de medicina.

¿Cómo no tomar esta propuesta como un choque personal con Zuleta y su familia?





No es una pelea personal, es una situación real de los cordobeses. No pueden existir monopolios, menos en la educación. Ha habido injusticia social en los territorios y nosotros queremos llevar justicia.

A ustedes los han denominado clan en formación: su hermano es presidente de la Cámara y usted y su padre son candidatos. Hay temor frente al poder que están acumulando.





Mi padre tiene una carrera política de muchos años. Nosotros le pedimos que no hiciera su aspiración política. Pero es que es un hombre con una aceptación enorme en Montelíbano. Él es un empresario reconocido y tuvo una decisión propia. Nosotros no podíamos negarle su candidatura. Además, se elige en democracia. No hay nepotismo y no estamos condicionando su elección.

¿Por qué su hermano no le puede hacer campaña?





Ese es un dolor muy profundo. Siempre hemos sido una familia muy unida y el Partido Liberal tomó una actitud canalla porque le selló la boca a mi hermano al departamento. Le entregó el coaval a quien es el adversario de su hermano. Él no le va a hacer campaña a Erasmo y tampoco me la puede hacer a mí. Fue mal aconsejada la dirección nacional. En mi campaña no hay conservatismo o tradicionalismo.

Usted dice que no hay clanes, pero, ¿qué decirle a esos que lo vieron en fotos con el 'Ñoño' Elías para que confíen que ellos no estarán en su campaña?





Esas fotos de hace 10 años y en ese momento la figura de Bernardo Elías era una figura positiva a nivel departamental y nacional. El elector no es responsable con las decisiones de los elegidos.