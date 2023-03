En medio de la nueva pelea que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, se conoció una carta con la cual el representante del Centro Democrático José Jaime Uscategui invitó al mandatario salvadoreño a Colombia.



(En contexto: Nuevo choque entre Gustavo Petro y Nayib Bukele: esto fue lo que se dijeron)

Uscategui, quien estuvo por estos días en El Salvador, le expone en la misiva que el próximo 2 de octubre se cumplen siete años del plebiscito "en el que los colombianos expresamos, de forma mayoritaria, nuestro rechazo a los "Acuerdos de Paz" de La Habana (Cuba) y refrendamos nuestro compromiso con los valores democráticos que dieron origen a nuestra república".



Dice el representante que cada aniversario es una oportunidad para "recordarle a la comunidad internacional que la voz del pueblo fue desconocida en Colombia" y que por lo anterior, afirma, el país sigue sumido en la violencia, el narcotráfico, la demagogia y el desastre institucional.

José Jaime Uscátegui, hijo del general Jaime Humberto Uscátegui. Foto: Prensa José Jaime Uscátegui

En el texto Uscategui le cuenta que por esto cada año organizan la 'Cumbre de Patriotas', "como un espacio de reflexión en torno al futuro de Colombia y la totalidad de países de América Latina y el Caribe".



La tercera edición de dicho evento será el 2 de octubre de este año, en el Hotel Tequendama, en Bogotá y esperan contar con la presencia del presidente Bukele.



"Para nosotros sería de enorme satisfacción contar con su participación e intervención en este importante encuentro, al cual han asistido figuras nacionales como el ex Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez (...)".

Ayer radicamos junto a @JulUscategui la siguiente misiva en la Casa de Gobierno, invitando a el Presidente de El Salvador @nayibbukele, para que asista a Colombia el próximo 2 de octubre a nuestra Cumbre de Patriotas en Bogotá.#BukeleColombiaLoEspera pic.twitter.com/RrYgCTZpOo — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) March 10, 2023

En su visita a El Salvador, el representante estuvo con su hermano Julián Uscategui, edil de Usaquén por el Centro Democrático. Allá se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. "Conocimos a fondo el Plan de Control Territorial implementado por el presidente Nayib Bukele", aseguró.



(En otras noticias: Petro sobre tasas de interés de Bancolombia: 'Bancos deberían seguir el ejemplo')

Otro 'round' entre Petro y Bukele

Gustavo Petro y Nayib Bukele. Foto: Presidencia de Colombia y AFP

Este jueves una nueva discusión entre Petro y Bukele se desató en Twitter. El jefe de Estado colombiano se refirió a un informe de la cadena CNN en el que fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele, presuntamente, hicieron un pacto con las pandillas.



En ese artículo se señala un supuesto acuerdo para que los grupos criminales redujeran la tasa de homicidios a cambio de mejores condiciones. "Para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando”, señala el informe.



(Además: Los roces de Petro en A. Latina no afectan integración: vicecanciller Laura Gil)



El presidente Petro contestó a esta publicación manifestando que “mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz”.



Y Bukele, quien ya había sostenido una discusión con Petro por las megacárceles, le respondió a ese trino sobre lo que ocurre en El Salvador.“Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de “mejores condiciones”. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador”, dijo Bukele.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE / Mauricio Dueñas. EFE

El mandatario de El Salvador también se refirió a la polémica que se ha desatado alrededor de Nicolás Petro, hijo del Presidente, quien habría recibido dineros ilegales para la campaña de su padre. “¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”, escribió Bukele.

Peto no se quedó callado y le respondió: "Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia no la destruimos", publicó.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA