Este martes el ciclista colombiano Nairo Quintana mostró su respaldo al exgobernador de Boyacá y hoy aspirante presidencial, Carlos Amaya.



El precandidato de Equipo por Colombia y Quintana salieron en bicicleta desde el puente de Boyacá y pedalearon hasta Bogotá.



“Hoy estoy convencido de que no hay lucha imposible y que cada pedalazo que he dado en mi vida, me ha demostrado que sí se puede cambiar el mundo. Hoy le entrego esta bici a alguien que está dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país”, le dijo el ciclista oriundo de Boyacá al precandidato.



Amaya le agradeció a Nairo por haberlo elegido como su candidato a la Presidencia. "Gracias Nairo Quintana por tu apoyo. Tu lucha y ejemplo de superación han engrandecido este país. Juntos, con la ayuda de Dios y todos y cada uno de los colombianos y colombianas haremos historia el próximo 13 de marzo", indicó.



Juntos, con la ayuda de Dios y todos y cada uno de los colombianos y colombianas haremos historia el próximo 13 de marzo.#NoHayLuchaImposible pic.twitter.com/waLV3lKc98 — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) February 1, 2022

Este miércoles Amaya va a inscribir oficialmente su precandidatura ante la Registraduría Nacional, con el fin de participar en la consulta interpartidista de la Coalición Centro Esperanza el próximo 13 de marzo.



