Grupo de jóvenes pide que Alejandro Gaviria sea candidato presidencial

En la noche de este lunes se dio a conocer el nacimiento de un singular movimiento estudiantil con el cual se busca que Alejandro Gaviria, exministro de Salud y actual rector de la Universidad de Los Andes, inicie su carrera presidencial para 2022.

Según un comunicado, Marla Gutiérrez, codirectora de juventudes liberales, fue la persona detrás del movimiento 'Alejandro Gaviria Presidente'.

“Queremos que Alejandro Gaviria sea el presidente de Colombia. Es un académico que brinda garantías de preparación, de experiencia; de honestidad, de humanismo, de grandes soluciones para esta crisis de desigualdad e inequidad por la que atraviesa Colombia”, afirmó Gutiérrez.



El texto también indica que la codirectora utilizó plataformas y redes sociales, como Facebook o Twitter, para convocar a quienes quisieran establecer a Alejandro Gaviria como candidato presidencial.

Vale resaltar que el movimiento 'Alejandro Gaviria Presidente' nació sin el consentimiento total del actual rector de Los Andes. Ante ello, Gutiérrez dijo que los une en torno a su nombre es el cansancio "de la polarización, los extremos y la politiquería que representan los que actualmente se reúnen a ver si les toca una gobernación".



"Acá pensamos en Colombia, no somos un grupo de vanidades pasajeras y no pensamos en individualismos, eso nos ha enseñado Alejandro Gaviria y eso queremos para Colombia”, puntualizó.

Alejandro Gaviria, exministro y rector de la Universidad de Los Andes.

En las últimas semanas se ha conocido que varios congresistas del partido Liberal, así como otros sectores de centro, están en la tarea de convencer al exministro.



Sin embargo, a inicios de febrero, en entrevista con Caracol Radio, Gaviria manifestó no sentirse preparado para una candidatura presidencial.



"Preparado no, a que empiecen a decir mentiras y hablar mal de la familia, y pasar a a una arena donde la mentiras es más que un principio. No estoy preparado. Por ahora, estoy cómodo y contento en la universidad", dijo.

Más allá del aval de Gaviria, el movimiento, gestado por Marla Gutiérrez, ya habrían tenido algunas reuniones virtuales.



"Ya trabajamos en la plataforma de gobierno de Alejandro Gaviria, un humanista que necesita Colombia para el 2022", recalcó.

