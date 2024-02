Atención: murió el excanciller y periodista Rodrigo Pardo

El periodista y exministro Rodrigo Pardo, quien se desempeñó como editor general de EL TIEMPO y director de El Espectador, falleció este lunes 19 de febrero a sus 65 años.



Pardo, una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano - director además de Cambio y Noticias RCN y editor general de la revista Semana - estuvo en el mundo de la política a comienzos de los años 90 trabajando en la campaña presidencial de Ernesto Samper.



(Adiós a Rodrigo Pardo: esta fue su última entrevista en la revista Bocas)De hecho, como canciller, tuvo que enfrentar la delicada relación con los Estados Unidos a raíz del escándalo de la narcofinanciación de la campaña liberal de 1994.

Rodrigo Pardo falleció este 19 de febrero. Foto: Ricardo Pinzón

A pesar de que Washington descertificó la lucha antinarcóticos de Colombia, Pardo logró que la Casa Blanca, que siempre vio en él un interlocutor respetado, continuara apoyando al país.



Tras su paso por la función pública, Rodrigo Pardo decidió dedicarse de lleno a su pasión: el periodismo.



En la última entrevista con la revista BOCAS, en el año 2022, habló del tumor maligno que en los últimos años afectó gravemente su salud. Cada cuatro meses le realizaban exámenes para verificar el estado del tumor.

El periodista y exministro Rodrigo Pardo. Foto Andrea Moreno. El Tiempo Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

Al responder si pensaba en la muerte, señaló: "Definitivamente no estamos preparados para lo único que tenemos por inevitable. No sabemos cómo morir. Después de que me anunciaran la enfermedad, murió mi padre, y luego mi hermano. El que iba a morir era yo, no ellos. La muerte es inevitable, pero, además, ilógica. Llegué a tener todas las condiciones, y más, para morir. Y, sin embargo, aquí estoy. Se fueron los que no estaban en las cuentas de nadie para morir".

Cuando le preguntaron cuántos años quería vivir, esta fue su respuesta: "Hasta que tenga condiciones adecuadas de salud. Tengo 64 años".

