¿Cómo les fue a las candidatas en las gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales?

Los colombianos eligieron este domingo a sus gobernadores y alcaldes y la falta de paridad que se veía en las candidaturas se hizo evidente en el número de mujeres elegidas como mandatarios departamentales y locales.



De 32 gobernaciones que hay en el país, solo en seis habrá mujeres ocupando el cargo máximo. Algo similar ocurrirá en las capitales departamentales, en donde solo Johana Aranda, en Ibagué, fue elegida como alcaldesa.

En cuanto a los departamentos, para los comicios regionales se inscribieron en la Registraduría 251 candidatos a gobernaciones. De ellos, 205 eran hombres y solo 46 eran mujeres. Eso quiere decir que las candidatas solo representaban el 18,3 por ciento del total de aspirantes, frente al 81,6 por ciento que correspondía a los aspirantes masculinos.



De este grupo de aspirantes, finalmente resultaron elegidas seis, las cuales gobernarán en César, Chocó, Meta, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, es decir, el 18 por ciento de los cargos que estaban disponibles. En el año 2019, la situación fue mucho peor, pues, solo Elsa Noguera, en Atlántico, y Clara Luz Roldán, en el Valle, ganaron las elecciones.



En departamentos como Amazonas, Antioquia, Caldas, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo y Santander, y en Bogotá, no hubo ni una sola candidata.



Entre las elegidas aparece Elvia Sanjuan Dávila, a quien se le considerada la heredera política del Clan Gnecco y tiene dos investigaciones por nulidad electoral y otra por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La candidata del partido de la U, que contó con el apoyo de Cambio Radical, el Conversador y el Liberal, logró 231.219 votos y superó a Claudia Zuleta (Centro Democrático), Katia Ospino (Independiente) y Alexandra Pineda (Pacto Histórico).



En ese departamento ocurrió algo particular que no se vio en los otros 31 y es que seis de los nueve candidatos eran mujeres y entre ellas lograron el 93 por ciento de los votos.

Dilian Francisca Toro es la única mujer que repite gobernación. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En el departamento del Meta la victoria fue para Rafaela Cortes Zambrano, de la coalición Fe y Firmeza -de la que hacen parte el Verde Oxígeno, Centro Democrático, la U, Creemos y el Conservador-, y quien decidió reemplazar la candidatura de su esposo, Felipe Carreño, después de este falleciera en un accidente aéreo junto con otras cinco personas. La abogada de la Universidad Libre de Colombia obtuvo 184.845 votos y venció entre 9 aspirantes.



En Chocó el gran ganador fue el partido Liberal. Allí, Nubia Carolina Córdoba se convirtió en la primera mujer en ganar la gobernación por elección popular tras lograr 100.000 votos y superar a Patrocinio Sánchez de la coalición Alianza por la Esperanza.



De igual forma, Sucre eligió por primera vez a una mujer para ocupar el cargo. La elegida fue Lucy Inés García, exalcaldesa del municipio de Sincelejo y quien, con 221.492 votos, derrotó al primero de la primera dama Verónica Alcocer, Mario Alberto Fernández Alcocer, el cual logró 200.984 votos.



Más contundente fue la victoria en el departamento del Tolima, en donde Adriana Magali Matiz, aspirante que contó con los avales del partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, ASI y Alianza Democrática Amplia, le sacó una diferencia de 268.000 votos a su más inmediato perseguidor, el liberal Mauricio Jaramillo Martínez.



En el Valle del Cauca hubo pocas dudas sobre quién iba a ser elegida. Dilian Francisca Toro, primera mujer elegida para ese cargo por mandato popular en 2016, repetirá. La expresidenta del partido de la U logró 701.045 votos y reemplazará en el cargo a su ahijada política Clara Luz Roldán.



“No creo que ganar la Gobernación es por ser mujer, sino porque tengo la experiencia y la autoridad para liderar a mi departamento, hacer que recupere la seguridad, y avance hacia el desarrollo y bienestar de su gente”, le dijo Toro a EL TIEMPO recientemente sobre si fue una ventaja ser la única mujer candidata a la gobernación del Valle en 2023.



Entre las candidatas que no alcanzaron la votación suficiente para ser gobernadoras aparecen la exministra de Interior Nancy Patricia Gutiérrez, respaldada por el Centro Democrático y Salvación Nacional y Yorly García, avalada por el Pacto Histórico, en Cundinamarca.



En el caso de Atlántico, aparece Claudia Patiño, la esposa de Máximo Noriega, quien quedó a más de 470.000 votos de Eduardo Verano de la Rosa. En Casanare, por otro lado, de los nueve candidatos, hubo dos mujeres: Alba Romero, del Movimiento Salvación Nacional, y Marisela Duarte, del partido Centro Democrático.

Johana Aranda con el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. Foto: Prensa Johana Aranda

El panorama en las alcaldías de las capitales departamentales es menos alentador. En las elecciones de 2019, dos mujeres obtuvieron los votos suficientes para ocupar los cargos de mandatarios locales: Virna Johnson, en Santa Marta, y Claudia López, en Bogotá.



En este 2023, solo Johana Aranda Rivera será alcaldesa en una capital y lo hará Ibagué. Allí, obtuvo 74.889 votos y superó al conservador Jorge Bolívar. La mandataria electa por la coalición integrada por el Centro Democrático, Cambio Radical, la U y Colombia Justas Libres, se convierte en la primera mujer que mediante elección popular gana la alcaldía de la capital del Tolima.



REDACCIÓN POLÍTICA

