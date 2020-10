'Se va un amigo, un luchador de muchas batallas': Samper

Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia (1994- 1998), lamentó el fallecimiento de Horacio Serpa, quien murió este sábado a los 77 años en Bucaramanga.



"Me acabo de enterar, con profundo dolor, del fallecimiento de Horacio Serpa, un hombre símbolo para Colombia. Símbolo de lealtad, de coherencia y de humanidad. Se va un amigo, un luchador de muchas batallas. Un abrazo a Rosita, su incomparable compañera de viaje y a sus hijos", trinó el expresidente.Además, señaló que Serpa siempre luchó hasta el final por su vida.

Me acabo de enterar,con profundo dolor, del fallecimiento de Horacio Serpa, un hombre símbolo para Colombia. Símbolo de lealtad, de coherencia y de humanidad. Se va un amigo, un luchador de muchas batallas. Un abrazo a Rosita ,su incomparable compañera de viaje y a sus hijos. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) October 31, 2020

"Siempre fue leal con su familia, su país, su partido, su región y sus amigos. Coherente en la defensa de sus ideas, como la paz, la igualdad y la soberanía. Humanitario con los pobres, las víctimas y los perseguidos", enfatizó Samper en un comunicado.



Samper, quien pertenece al partido Liberal al igual que lo hacía Horacio Serpa, aseguró que se siente beneficiario de esas cualidades "en todos los momentos de nuestra carrera pública, que compartimos en épocas de sol y tempestades".



"A su inseparable compañera de travesía, Rosita y todos sus hijos, de parte mía y de mi familia, mis más sentidas condolencias. Descansa en paz, mi leal amigo", sentenció.



Declaración del expresidente Ernesto Samper Pizano por el fallecimiento de Horacio Serpa Uribe. pic.twitter.com/dxVaUIKcYs — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) October 31, 2020

En una entrevista con la revista BOCAS, en 2013, Serpa señaló que Samper le dio la opción de buscar la Presidencia.



"Aunque yo había hecho ya un recorrido largo en la política, él me brindó la posibilidad de estar en su gobierno como ministro del Interior y de ahí salí a ser candidato presidencial", dijo aquella vez.



Serpa defendió a Samper durante el proceso 8.000 y allí mismo advirtió que no se arrepentía de ello porque lo hizo a conciencia.



"Asumí la defensa de su gobierno, y de él, porque siempre estuve convencido de que no había estado relacionado con la financiación irregular de la campaña. Todavía pienso eso. Con Ernesto Samper tengo una amistad desde 1982. Con frecuencia charlamos y lo visito en su oficina", sentenció Serpa.

