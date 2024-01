Denuncian que en Montelíbano vendieron la empresa de servicios y no aparece la plata

El alcalde de Montelíbano, Córdoba, Gabriel Calle Demoya, denunció que la anterior administración vendió las acciones del municipio en la empresa de Reciclaje, Aseo y Servicios de Montelíbano y la plata no aparece.



Según la denuncia de la alcaldía, el anterior Concejo municipal mediante el Acuerdo n.° 004 de 2023 “entregó a pupitrazo por mayorías las facultades ilimitadas al alcalde anterior para que vendiera, sin necesidad y sin determinar el valor de las mismas, las 95.508 acciones que eran propiedad del pueblo de Montelíbano y que correspondían al 43,07 por ciento del total accionario de la empresa”.



(Además: Abecé de la ley 'chao marcas', que mandatarios y gobernadores locales deberán aplicar)

La venta fue advertida durante las últimas semanas del año, pero no hubo eco y finalmente se llevó a cabo la transacción autorizada por el Concejo del municipio.



“Durante el mes de noviembre, el alcalde electo Gabriel Calle presentó derechos de petición y acciones de tutela al gerente de la empresa, Francisco Aguas Jaraba, quien negó conocer la venta. Sin embargo, mediante oficio del 25 de noviembre de 2023 ofertó la totalidad de las acciones ordinarias y nominativas, lo que deja expuesto que faltó a la verdad ante un juez de la República”, informó la administración municipal en rueda de prensa.



(Le puede interesar: Habla Luis Alberto Moreno, hombre clave para recuperar los Juegos Panamericanos)



“Los accionistas minoritarios dentro de los que se encuentran la empresa minera Cerro Matoso y la Diócesis de Montelíbano, quienes solicitaron que no se vendiera el patrimonio del municipio, no tenían conocimiento alguno del proceso de venta y les fueron ocultados los hechos en la asamblea general de accionistas realizada el 1.° de diciembre del 2023”, informó la administración municipal.



Asimismo, se habló de irregularidades al momento de la compra, ya que, según el mandatario local, no aparecen los $ 48’090.800 por los que se llevó a cabo la transacción y, dicen desde la administración de Calle, el pago fue realizado en efectivo.

Además, el mandatario local alertó sobre posibles irregularidades con la compañía que se quedó con las acciones, Insumetallurgical, la cual solo tiene un capital de 20 millones de pesos.



El alcalde Calle dijo también que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer qué sucedió con los recursos del municipio.



(En otras noticias: Uribe a Santos: 'Mi tema en EE. UU. era de representación judicial, no diplomática')



“Estas investigaciones deben arrojar quién es el verdadero propietario que está detrás de esta empresa que dice haber comprado cuando su capital es de 20 millones de pesos. Debe justificar de dónde sacó este efectivo, si es que lo compraron, para comprar esta empresa. Esto no lo vamos a permitir”, remató.



EL TIEMPO se comunicó con José David Cura, exalcalde de Montelíbano, para conocer su postura frente a las denuncias de Calle, pero al momento de publicar esta nota no se había obtenido respuesta.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA