Tras el rifirrafe protagonizado la semana pasada entre la fiscal Angélica Monsalve, y la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, por la supuesta publicación de unos audios de una conversación entre ambas mujeres, este lunes se conoció que una de ellas radicó una denuncia por los presuntos delitos de injuria, calumnia y abuso de autoridad por omisión de denuncia.



Se trata de Angélica Monsalve, quien señaló en su cuenta de X que radicó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra de Catherine Juvinao por los hechos que ocurrieron la semana pasada.

Según Monsalve, la representante Juvinao le atribuyó una serie de irregularidades, entre los que se habla de violación de derechos fundamentales, filtración de audios a medios de comunicación y señalamientos en contra de Monsalve por no "ofrecer garantías a ningún ciudadano".

Así mismo, la fiscal señala que interpuso la denuncia por los señalamientos hechos por la representante Juvinao el pasado 21 de septiembre, cuando en diálogo con este diario aseguró que Monsalve había violado sus derechos fundamentales.



"El día 21, ante el diario El Tiempo, a las 8;53 a.m., públicamente me imputa los delitos (en palabras de ella) de violación de comunicaciones, constreñimiento, de violar su vivienda, de haber plantado micrófonos dentro de su vivienda, y de violar sus derechos fundamentales. Me vilipendia con aseveraciones falaces sin prueba alguna", aseguró Monsalve.

La fiscal solicitó ante la Corte que se "investigue y eventualmente sea sancionada la conducta calumniosa e injuriosa contra mi persona, por parte de la representante Catherine Juvinao".

Katherine Miranda Foto: Prensa Cámara

Así mismo, solicitó que se llame a declaración a la representante para que entregue información sobre los presuntos casos de corrupción en los que estaría involucrada la congresista Katherine Miranda.



Monsalve también aseguró que entregará pruebas en las cuales la representante Juvinao le comunica sobre los presuntos hechos delictivos cometidos por la congresista Miranda.



Menciona que entregará capturas de pantalla, fotos, enlaces de la red social X y videos originales para esclarecer todos los hechos recientes.

En la denuncia interpuesta por Monsalve también pide que se tenga en cuenta la posible participación de hechos consecutivos de algún delito por parte de la representante Katherine Miranda, compañera de bancada de Juvinao.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

