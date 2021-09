Indignación por homenaje de Comunes al ‘Mono jojoy’

“Quiero que levantemos nuestras copas y brindemos. Así como ese 22 de septiembre temblaron las montañas del oriente colombiano cuando el régimen asesinó a nuestro camarada y se lo llevó físicamente, de esa misma manera y con esa misma contundencia tiemble este país con la fortaleza de este partido y de quienes estamos comprometidos con la paz y la vamos a hacer realidad. ¡Salud por el Mono camaradas!”.

Estas palabras de la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez en homenaje a Jorge Briceño, conocido como ‘Mono jojoy’, desataron toda una ola de indignación en todos los sectores políticos.



El pronunciamiento de Ramírez se dio cuando se conmemora 11 años de la muerte del exlíder de las Farc, tras una operación militar.



Las palabras de la senadora Ramírez, causaron incluso la reacción del presidente Iván Duque desde Nueva York, quien dijo ‘Jojoy’ “era un bandido, un bandido desgraciado, una persona que le sembró mucho terror a Colombia y que le quitó vidas, que reclutó niños, que violó mujeres, que indujo también a que se produjeron abortos bajo presión”.

Para Duque, Briceño “fue la encarnación de todas formas del mal y rendirle homenaje a un símbolo de la desgracia humana, de la corrupción, la perversión, me parece que sencillamente inadmisible”.



Por su parte, el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez manifestó que “a los que homenajean al ‘Mono Jojoy’, no olviden recordar que el Bloque Oriental que él comandaba fue el mayor reclutador de menores de las Farc. La Operación Sodoma salvó a Colombia del terrorismo de este señor y sin duda a miles de niños y niñas del infierno de la guerra”.



Con esta posición coincidió la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano, quien también lanzó críticas como defensora del acuerdo de La Habana.



“El secuestrador más cruel, el creador e de cárceles con alambres de púas y cadenas con candado en el cuello a seres humanos. Apoyo con firmeza el acuerdo de paz, pero no serán nunca héroes los criminales que causaron dolor infinito e irreparable a miles de personas directamente”, indicó Lozano.



El acto de la senadora Ramírez coincide con un pronunciamiento hecho por ella misma este miércoles en el que aseguró que los secuestrados que tuvieron las Farc tenían supuestas “comodidades”.



“Dentro de esas cárceles tenían sus comodidades. Hay que ver las cárceles del régimen cómo son, tenemos cárceles para 80.000 personas y tenemos hoy 123.000. Ellos tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo", fueron puntualmente las declaraciones de Ramírez.



Estas palabras recibieron críticas incluso de miembros de la delegación del Gobierno que llevó a cabo la negociación con las Farc.



“En vez de pedir perdón por el secuestro sale con esta aterradora afirmación. La vida no es una camita y un cambuche. Es como si la libertad y la dignidad no importaran”, dijo el exnegociador de paz y ahora precandidato presidencial Humberto de la Calle.

También reaccionó la representante Juanita Goebertus: “Este no es el camino de la reconciliación y no cumple con el Acuerdo de Paz. La política de secuestro por parte de las Farc ha sido imputada por la JEP como un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra”.

Ramírez pide perdón

Luego de este episodio, la senadora Ramírez emitió un video en el que pide perdón por sus declaraciones.



La congresistas enfatizó en que "quiero pedir excusas de corazón a las víctimas, por mis desafortunadas declaraciones. No fue mi intención. También quiero pedir excusas a las personas que se sintieron ofendidas".



Ramirez, finalmente, dijo ser consciente "de los gravísimos y muy dolorosos hechos que ocurrieron en la guerra", por lo que se comprometió a seguir aportando verdad en el marco del acuerdo de paz.

