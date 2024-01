Las carta sin respuesta de la Casa de Nariño / en Secreto

El Partido Colombia Renaciente es otro de los movimientos que podría estar diciéndole no a la invitación del presidente Gustavo Petro para formar una gran coalición para los próximos comicios. En dos oportunidades, a través de cartas, Colombia Renaciente le ha pedido cita al Presidente y no han recibido respuesta alguna. Si el partido se va de la coalición peligraría el puesto del embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, quien hace parte de Colombia Renaciente y fue precandidato presidencial por esa colectividad. Murillo, además, se ha convertido en uno de los hombres más fuertes de la diplomacia colombiana y su gestión ha sido aplaudida.



La visita del Consejo de Seguridad



Aunque esta semana se confirmó que los representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad llegarán a Bogotá el 7 de febrero, falta por saber qué lugares de la geografía nacional visitarán. Fuentes del Gobierno confirmaron que realizarán dos viajes a territorio y que es muy probable que la comitiva, que será numerosa, esté acompañada por la representante permanente de Colombia en la ONU, la embajadora Leonor Zalabata. También habrá reuniones con instituciones y representantes de la sociedad civil ligados al proceso de paz, y una visita a un ETCR, donde viven ex-Farc que dejaron las armas tras firma del acuerdo de paz del 2017 con el Gobierno. Los embajadores volverán a Nueva York el domingo 11 de febrero.



Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Foto: EFE

La cita en el Capitolio



El lunes, durante la cámara ardiente a la senadora Piedad Córdoba, evento al que asistió una buena parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, y el mismo jefe de Estado, sorprendió la presencia del embajador en Londres, Roy Barreras, en el Capitolio. Roy aprovechó para reunirse con viejos amigos de sus días como congresista. Pero además no pasó desapercibida una larga reunión que sostuvo a puerta cerrada con el presidente del Congreso, Iván Name en la oficina de la presidencia del Senado.



Presidente no va a la Antártida por ahora



El ARC Simón Bolívar viajó a la Antártida Foto: Armada Nacional

Aunque todo estaba listo para que el presidente Gustavo Petro viajara la siguiente semana a la Antártida, donde hace unos días arribó el ARC Simón Bolívar, que adelanta una expedición, el jefe de Estado ya no viajará. ¿La razón? El mandatario decidió quedarse en el país para atender la emergencia que viven varias regiones del país, entre ellas Bogotá. De hecho, desde el viernes varios de sus ministros dejaron el Pacífico, donde adelantaban una jornada de Gobierno con el Pueblo, para asistir al PMU. La duda que surge es sobre la reunión del mandatario con Panam Sports en Chile, que se presumía iba a ser en ese mismo viaje.

Otra carta sin respuesta



En la Defensoría del Pueblo están a la espera de la respuesta de una carta que le enviaron a la delegación del Gobierno el 16 de enero para pedirle que le permitieran a la entidad presentar un informe sobre la situación de derechos humanos. La carta, incluso, se hizo pública pero aun así hay absoluto silencio.

Bolivia y el galeón



En medio del proceso para recuperar el galeón San José se adelantará una serie de diálogos para conocer distintas opiniones y habrá representantes de comunidades bolivianas, que han reclamado su derecho sobre el tesoro, pues una buena parte de la plata sería de Potosí.