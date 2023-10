Directora de MOE expresó su preocupación por el orden público durante conteo de votos

Desde la sede principal de la Misión de Observación Electoral (MOE), ubicada en Bogotá, Alejandra Barrios, su directora, entregó el segundo informe de las elecciones desarrolladas en el país, expresando su preocupación por lo que pueda pasar en materia de orden público durante el conteo y escrutinio.



En su reporte manifestó que hubo 4.073 observadores en distintos municipios reportando eventos, y que entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde se registraron afectaciones en al menos cinco municipios, tres de estos con destrucción de material electoral.



Por lo observado este 29 de octubre en orden público, Alejandra Barrios afirmó que "en la mayoría del territorio nacional la jornada electoral transcurrió con calma, sin embargo se presentaron las siguientes alteraciones que afectaron el normal desarrollo y apertura de los siguientes puestos de votación".



La directora se refirió a lo que pasó en Santiago, Putumayo, donde manifestantes destruyeron el material electoral y protestas en puntos de votación, "por estas alteraciones y la imposibilidad de abrir el puesto de votación en la cabecera, se suspendieron las elecciones en el municipio".



A renglón seguido expresó su "preocupación" que con el cierre de las urnas y el posterior conteo de votos, "se incremente la tensión y las afectaciones de orden público". En esa línea hizo un llamado a todas las organizaciones políticas y sus candidaturas para que respeten los procedimientos de preconteo y escrutinio establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que inviten a un ambiente de calma.



Disturbios durante elecciones en Santiago, Putumayo. Foto: Captura de video

En Fonseca, La Guajira, se metieron a un puesto de votación y dañaron material electoral, y en La Paz, Cesar, hubo un disturbio en el que alguna gente se tomó las mesas, lo que llevó a suspender temporalmente la entrada de votantes. Finalmente, esa situación se controló. Además, en Arjona, Bolívar, en un corregimiento llamado Sincerín hubo manifestaciones a eso de las 11:40 de la mañana, las cuales obstaculizaron el desarrollo de la jornada.

Las irregularidades

En cuanto a irregularidades, Barrios reveló que la MOE recibió, a través de Pilas con el Voto y la línea habilitada de WhatsApp, varios reportes de delitos electorales.



Desde primera hora de hoy hasta las 3:30 hubo 541 reportes sobre posibles irregularidades y delitos, provenientes de 192 municipios en 29 departamentos sumados a Bogotá. En ellos hubo incumplimientos de procedimientos, en particular 54 que están relacionados a posibles conductas cometidas por jurados de votación, quienes habrían ido en contra de la ley usando celulares o teniendo acompañantes.

Conteo de votos. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

También hubo 169 reportes de propaganda prohibida cercana a puestos de votación, así como indumentaria indebida. Y en cuanto a afectaciones a la libertad de voto, se recibieron 126 denuncias, que se dieron por constreñimiento al sufragante y corrupción al votante.



"Los principales departamentos en los que se presentan las irregularidades de voto libre, y afectaciones del derecho al voto de extranjeros residentes, quienes pese a poder votar, siguen sin aparecer registradas en los puestos y no pudieron votar.



El clima fue también un factor que no permitió la normal llegada de material electoral en dos puntos de San Onofre, pero eso se pudo subsanar. Además, en Frontino, Antioquia, se trasladó un puesto a la cabecera municipal.



"Reiteramos el llamado a las 35 organizaciones políticas para que informen de manera adecuada a sus candidatos y simpatizantes, lo referente con diferencias en los resultados electorales, o no aceptación de estos", concluyó la directora.

Puesto de votación en Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La jornada en Bogotá

Aura Rodríguez, coordinadora regional de la MOE en Bogotá, manifestó que la capital del país tuvo 112 reportes ciudadanos, "lo que continúa reflejando una jornada tranquila en la ciudad, sin embargo nos preocupan varios hechos". Y es que hubo dos irregularidades en la función pública, dos en la inscripción de de cédulas, 37 en publicidad en medios, y 40 por parte de autoridades electorales.



Por ejemplo, en Sumapaz llegaron 12 buses con publicidad de partidos políticos a un puesto de votación. "Había un comportamiento atípico en la localidad", dijo la coordinadora, y llamó a investigar el suceso. Mientras que en Engativá, Suba, Kennedy, Barrios Unidos hay todavía propaganda de partidos; en Kennedy y en Puente Aranda se entregó solo un tarjetón en al menos 17 puestos de votación; en San Cristobal, entró alguien con puestos marcados; y en Suba se reportó la presunta compra de votos.



Por último, Rodríguez indicó que por la lluvia se alcanzaron a mojar algunos documentos electorales en la capital, algo que condenaron para que no vuelva a pasar.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

