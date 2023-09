La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó este lunes su décimo informe de seguimiento al comportamiento de la inscripción de cédulas para las elecciones regionales. En este llama la atención por un grupo de 6 municipios en rojo que tienen la tasa de inscripción más alta de todo el país, y están muy alejados de la tasa nacional por lo que su inscripción de cédulas resulta atípica.



De acuerdo al estudio de la entidad, Puerto Gaitán (Meta), Atrato (Chocó), La Jagua del Pilar (La Guajira), Cumbitara (Nariño), Barranco Minas (Guainía) y Bojayá (Chocó) son los municipios que registran tasas de inscripción 4.5 veces superiores a la nacional y por ende son los municipios en riesgo extremo.

Alejandra Barrios, Directora Misión de Observación Electoral. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

"Dentro de los municipios destacados anteriormente, es necesario llamar la atención sobre los casos de Puerto Gaitán y Cabuyaro (se ubica octavo) pues no es la primera vez que son resaltados por la MOE en este análisis de inscripción de cédulas, ya que, para los procesos electorales previos, tanto de Elecciones Nacionales como de Autoridades Locales, han sido alertados por su alta inscripción de cédulas".



La Moe recuerda que en 2019, Puerto Gaitán tenía una tasa de inscritos de 487 por cada mil habitantes ubicándose en primer lugar de los municipios con tasas más alta mientras Cabuyaro tenía una tasa de 285 siendo el décimo municipio con mayor tasa de inscripción de cédulas para ese entonces.



Además, resalta que en el departamento del Meta la actividad económica asociada a la extracción de minerales y combustibles atrae a población de otros municipios, razón por la cual se mantienen estas altas tasas de inscripciones.



"En este sentido es necesario que las autoridades electorales y administrativas de la región realicen las investigaciones necesarias para garantizar que estas movilizaciones por razones económicas no sean aprovechadas con fines electorales", dice.

Por su parte, la alta tasa en Barranco Minas podría deberse a que por primera vez será un municipio durante unas elecciones locales.

"Ahora bien, en cuanto a los demás municipios, es necesario destacar que en total 92 municipios tienen algún nivel de riesgo en su inscripción de cédulas por su nivel de atipicidad", señalaron.



En riesgo extremo están los municipios con tasas de inscripción por encima de 379 (más de 4.5 veces la tasa nacional), en riesgo muy alto por encima de 291 (más de 3.48 veces la tasa nacional), en riesgo alto por encima de 242 (más de 2.89 veces la tasa nacional), y en riesgo medio con tasas por encima 192 (más de 2.3 veces la tasa nacional).

A nivel departamental, la MOE destaca casos con altas tasas de inscripción como Norte de Santander, la mayor tasa a nivel nacional con 159 inscritos por cada mil habitantes (más de 1.89 veces la tasa del nivel nacional). En segundo lugar, se encuentra el departamento de Guainía, con una tasa de 158 inscritos por cada mil habitantes, lo que significa que es 1.89 veces la tasa nacional.



"Sin embargo, el alto nivel de inscripciones en Guainía podría deberse a la creación del municipio de Barranco Minas", aclaran.

Para las elecciones locales de 2023 se inscribieron 3.174.544 de personas en todo el país lo cual implica un decrecimiento de 8.7 por ciento respecto a las elecciones de 2019 cuando se inscribieron 3.450.627 personas.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA