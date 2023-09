En el gran Foro de Garantías electorales para los comicios de octubre de 2023, de EL TIEMPO, la directora de la Misión de observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, expresó que más allá de las alertas de las autoridades sobre el orden público, el principal problema del proceso electoral de 2023 es la falta de confianza. Además, alertó por la falta de transparencia en las cuentas de las campañas.

“No en todos los municipios rodeados por grupos armados implica afectación electoral. El tema de la financiación está ahí, pero es menos visible. Hablamos de 128.000 candidatos, cuando hay corredores, la presencia de esos recursos marcan la diferencia”, dijo Barrios, que expresó que la presencia de grupos no siempre implica acciones violentas, pero sí influencias de índole económica.



“El proceso electoral se basa en la confianza y la forma en que se presentan las diferencias, más que la violencia, más que las irregularidades, es la falta de confianza, porque aquí es en todas las instituciones”, agregó la cabeza de la veeduría, que dijo que buena parte de la situación se debe a la falta de coordinación de los distintos entes del Estado.



“No es falta de seguridad, sino falta de capacidad institucional de todas las entidades para gobernar estas elecciones”, sentenció Barrios, que pasó a prender las alarmas por la falta de reporte de las cuentas por parte de las campañas.



“Un reto gigante de vigilancia de cuánto se están gastando los candidatos. El tamaño de monstruo es grande”, señaló la cabeza de la MOE, que usó el ejemplo de las candidaturas a la gobernación. De 246, solo 11 han dado a conocer sus libros contables. “Estamos avanzando en un proceso electoral con los ojos tapados porque no sabemos los recursos con los que se están financiando”, resumió Alejandra Barrios.



En este apartado incluso llamó la atención frente a candidatos que ni siquiera tienen registro en cuentas claras. En este caso también destacó el punto que son 388 candidaturas en las capitales y ninguna de ellas ha publicado sus cuentas. Sobre esto, la experta señaló que es una situación grave, porque ni siquiera pueden hacer seguimiento las campañas a los gastos de sus contrincantes.



Alejandra Barrios aprovechó el espacio para cuestionar la arquitectura electoral colombiana, pues le entrega la responsabilidad de los recursos y la organización de las elecciones a la Registraduría, un ente con una sola cabeza, y no al tribunal que figura como la autoridad electoral en el orden constitucional.

Hacia el final, Barrios hizo un llamado a la articulación entre el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, el CNE y las autoridades judiciales. En este punto se refirió al caso de Tuluá, donde jueces se abstendrían de participar en los escrutinios.



Por otro lado, cuestionó que la Registraduría haya localizado puestos de votación en lugares donde históricamente ha sido complejo. Además, pidió un llamado de que las autoridades tengan más cuidado con los mensajes que se dan, pues siembran incertidumbre sobre el proceso electoral

Para Barrios, la Registraduría debe enviar el mensaje de las medidas para garantizar la transmisión de datos, para que no ocurra lo que sucedió hace un año. Asimismo, apuntó a que debe dejarse claro qué fue lo que pasó con los candidatos que no pudieron inscribirse por problemas en el sistema. Por último, hizo un llamado a que la entidad de Alexander Vega esté preparada para asumir el volumen de inscripción de testigos electorales.