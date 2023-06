Las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), en las que se evidencia un aumento en el número de hechos violentos en contra de liderazgos políticos, sociales y comunitarios y de la población civil con respecto a los comicios de hace cuatro años por parte de grupos armados ilegales y las amenazas a través de un comunicado del autodenominado 'Estado Mayor Central' de las Farc en los departamentos del Meta, Putumayo, Guaviare y Caquetá, tienen en alerta a las autoridades.



Para conocer los riesgos de cara a los comicios de octubre, EL TIEMPO habló con Alejandra Barrios, directora de la MOE.

¿La situación en términos de seguridad ha mejorado o ha empeorado respecto a las pasadas elecciones?



Efectivamente se ha venido incrementando la violencia, no solamente a partir de este proceso electoral, sino que desde el pasado proceso electoral y tras la finalización de la pandemia empezaron a incrementarse los hechos de violencia en el país y eso no lo podemos sacar de contexto porque no es solamente en este proceso electoral. En enero del año pasado se empezó a hablar de cómo había sido la escalada de violencia, lamentablemente lo que ha venido pasando es que esa escalada de violencia ha sido sostenida. Entonces hoy lo que tenemos en el país para este proceso electoral, que va del 29 de octubre al 29 de abril, es decir, lo que es el primer tramo de las elecciones, es un crecimiento del 141 por ciento en comparación con los mismos hechos de violencia de las elecciones pasadas del 2019 en el país. Eso es un incremento muy fuerte y ese incremento se ha venido concentrando en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. El 51 por ciento de estos hechos del total de los hechos de violencia, que son 634 que tenemos registrados desde el 29 de octubre hasta el 29 de abril, se concentran en estos cuatro departamentos.

¿En dónde se ha visto más ese incremento?



Si uno quiere ver cuáles son los departamentos donde más se ha incrementado la violencia, no donde está concentrada, sino donde más se ha incrementado la violencia, tendríamos que ver los departamentos de Sucre, Atlántico, Magdalena, Huila, Santander y Bolívar. Es decir, hay seis departamentos donde se ha incrementado en 350 por ciento comparado con los hechos de violencia en el mismo período preelectoral para las elecciones 2019. Por eso digo que lo que hemos venido teniendo es un incremento de la violencia sostenida. Violencia que ha impactado de manera diferente distintos departamentos y es importante también tener en cuenta que las zonas donde hay población étnica es donde se concentran los mayores hechos de violencia de los grupos armados ilegales y cuando estamos hablando de las zonas con presencia étnica, estamos hablando, no solamente del proceso indígenas. Ellos han sido los más afectados por los hechos de violencia y eso se traduce en el desplazamiento forzado, se traduce en poblaciones confinadas y se traduce en acciones bélicas en estos territorios.



¿Qué pasa en los departamentos en donde las disidencias lanzaron amenazas a través de un comunicado?



Mire que en ningún momento hemos nombrado los cuatro departamentos que están en el comunicado (del Estado Mayor Central). Obviamente están afectados por la violencia porque todo el país se ha visto afectado, pero lo que hacen disidencias con ese mensaje es concentrar la atención del país en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. ¿Cuál es la característica de estos departamentos? Que concentran el 25 por ciento del total de las acciones bélicas cometidas por las disidencias, es decir, son los departamentos donde ellos tienen mayor presencia y capacidad de acción. Si nosotros vemos lo que ha pasado entre el 2022 y 2023 se han registrado un total de 126 hechos violencia en estos departamentos, de los cuales el 67 por ciento son acciones bélicas. Es decir acciones claramente armadas: el 33 por ciento son amedrentamientos que tienen que ver o que involucran a la población civil y el 56 por ciento del total de hechos cometidos en estos cuatro departamentos corresponden a las disidencias.

¿Se sabe con detalle qué actores?



Corresponden a los frentes Armando Ríos, el Carolina Ramírez, al Jhonier Toro, Miller Perdomo, a los 48 y 39. Es decir lo que hay en estos cuatro departamentos es una gran presencia de las disidencias organizadas con gran capacidad de acción y, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, con gran capacidad de control del territorio.

¿Cuáles son los municipios más afectados?



Puerto Guzmán (Putumayo), San José del Guaviare y la Uribe en el Meta. Esos son los municipios más afectados por los hechos de violencia de las disidencias. Además, durante la última Comisión de Seguimiento Electoral se manifestó preocupación por los municipios de Tibú (Norte de Santander), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo), municipios en los que los alcaldes no han podido seguir ejerciendo sus funciones desde los mismos departamentos. Se habló sobre cómo se les brinda garantías y de realizar a la mayor brevedad cuatro comisiones de seguimiento electoral departamentales.

La directora de la MOE habla sobre el panorama de las elecciones regionales de octubre. Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

¿Hay movimientos o partidos más afectados que otros?



Aquí vale la pena recordar algo: lo están haciendo cinco meses antes de las elecciones; entonces todavía no hay candidatos inscritos razón por la cual todavía no tienes un movimiento de organizaciones políticas tomando la decisión de hacer presencia con diferentes candidaturas. Hoy tenemos 34 organizaciones políticas, entonces ellos hablan de partidos políticos a los que denominan ‘guerreristas y tradicionales’. Lo que pasa es que ahí cualquiera puede caer. Y cualquiera puede caer porque este comunicado claramente es una reacción a la finalización del cese del fuego que se tenía, entonces eso podría significar que los partidos que hicieron parte de la coalición de Colombia Humana son por eso considerados ‘guerreristas’. Imagino que de entrada ellos consideran movimientos tradicionales al partido Liberal, Conservador, de la U, Centro Democrático y Cambio Radical, pero si se suman a los de Colombia Humana, entonces estás hablando prácticamente de las 16 organizaciones políticas que llegaron a la competencia electoral. Pero es que además uno ve los liderazgo de las nuevas organizaciones políticas y no termina sabiendo en últimas quiénes son entonces los que pueden participar porque si son disidencias, uno se imagina que el partido Comunes tampoco podría. Es absolutamente general porque las elecciones locales tienen una característica y es que si uno mira las coaliciones de hace cuatro años y están integradas por movimientos muy diferentes entre sí. En últimas parece una amenaza general para todos los partidos.



¿Y qué piden ustedes?



Lo que nosotros esperamos es que adopten acciones para poder garantizar un proceso libre para todos los partidos y ciudadanos y garantías para los funcionarios públicos.

¿Cuáles fueron las conclusiones de la última Comisión de Seguimiento Electoral?



Fue muy importante haber escuchado que los partidos políticos, todos los partidos políticos, se pronunciaron rechazando la afectación a los procesos electorales. Todos manifestaron su preocupación para poder hacer proselitismo en estos territorios.

¿Qué otras preocupaciones manifiestan los partidos?



Hay unos temas que tienen que ver con los impactos que empieza a tener el país cuando hay 34 organizaciones políticas en cuanto a los recursos que entrega el Estado para la subsistencia de los partidos. El Estado entrega unos recursos a los partidos políticos que son los mismos recursos que se dividen de acuerdo al número de partidos políticos y eso es lo que les permite administrativamente, hacer procesos de formación, entre otras labores. Entonces, a medida que hay mayor número de partidos políticos, menos recursos recibe cada uno. Ellos manifestaron esa preocupación y lo que nosotros que ya vemos es que claramente esta es una alerta para las próximas elecciones y también para reposición de votos.

REDACCIÓN POLÍTICA

