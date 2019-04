Mockus 'agotará' todas las instancias jurídicas para defender su curul

Antanas Mockus, tras la nulidad de su elección como senador que decretó el Consejo de Estado este jueves, aseguró que agotará "todas las instancias jurídicas" para defender su derecho a ser elegido.

Mockus, quien obtuvo 540.000 votos por la Alianza Verde en las pasadas elecciones legislativas, que se realizaron en marzo del 2018, publicó un comunicado en el que afirmó que, por respeto a la democracia y a la justicia colombiana, acata "los dictámenes jurídicos sin titubeos. Creo profundamente en la institucionalidad y en nuestro país al que le tengo tanta admiración".



No obstante, agregó que por respeto a la ciudadanía que lo eligió agotará "todas las instancias jurídicas del caso para defender el derecho a elegir de cientos de miles de ciudadanos".

Este jueves el Consejo de Estado anuló la elección del exalcalde de Bogotá como senador de la República por violar el régimen de inhabilidades para ser elegido, pues no podía aspirar a ninguna corporación pública porque suscribió contratos con el Estado seis meses previos a la elección.



Y es que Mockus es representante legal de Visionarios, una fundación que suscribió millonarios contratos con el Estado. Aunque cedió la facultad de firmar contratos a otro miembro de la entidad, al ser representante legal se lucraba por dichos contratos.



“El señor Mockus cometió el delito de falsedad testimonial porque inscribió su candidatura al Senado diciendo que no estaba inhabilitado, a sabiendas de que sí lo estaba”, dijo a EL TIEMPO Víctor Velásquez Reyes, el abogado demandante.



Sin embargo, en el comunicado Mockus afirmó que no siente culpa de lo sucedido y que obró "sin mala fe y con la tranquilidad de estar obrando bien. Invito a enaltecer nuestra moral y sacar lo mejor de cada uno para involucrarnos en la política. Que esta sea una oportunidad para seguir elevando nuestra confianza en nuestras instituciones"

La decisión del Consejo de Estado no significa la pérdida de la curul para el partido, pues el artículo 134 de la Constitución Política dice que en casos de nulidad de elección, esta pasará a manos del candidato de la misma lista que no alcanzó los votos necesarios para llegar a la corporación a la cual aspiró.



“Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”.



