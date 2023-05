María Fernanda Cabal es una de las figuras políticas del país y quien genera más críticas de cara al gobierno del presidente Gustavo Petro. A lo largo de varias entrevistas la senadora del Centro Democrático ha hablado sobre su posible candidatura para el 2026.



La senadora María Fernanda Cabal. Foto: Archivo particular

En un nuevo diálogo con El País, María Fernanda Cabal aseguró que América Latina se encuentra pasando por un difícil momento, "plagada de gobiernos comunistas que ganaron por culpa de la cobardía de la derecha tradicional. Incluida Colombia, a la que ve viviendo 'una pesadilla pasajera' con Gustavo Petro".



La senadora se definió para el medio anteriormente citado como una "verdadera esencia de la derecha: la autoridad, la mano dura, el amor por las fuerzas armadas, el antifeminismo o el no al aborto".



Al ser abordada sobre sus aspiraciones presidenciales, Cabal aseguró que no iba a responder sobre quienes de su partido político estarían a su lado; sin embargo, aseguró que actualmente no hay un líder claro en el Centro Democrático.



“No voy a decir que uno no genere celos en los propios, porque eso es natural. Yo cito mucho a Churchill cuando me preguntan por los enemigos de otros partidos, esos son adversarios, mis enemigos están en mi partido”, dijo.



Finalmente, se refirió a la participación de su esposo José Félix Lafaurie en el proceso de paz con el Eln.



"Yo no puedo suplantarlo a él, es diferente a mí en muchas cosas aunque tenemos afinidad ideológica. Él está viendo que esta es una oportunidad de estar, de saber qué pasa con el país, cómo piensan. Ahí puede contribuir. Pero a mí me afecta en mi imagen presidencial porque tengo seguidores que no perdonan”, añadió.

