'Rechazamos los montajes del Centro Democrático': Minga

En un comunicado conocido este jueves, la Minga Indígena, que se moviliza hacia Bogotá, se pronunció oficialmente sobre los señalamientos que se han hecho en los últimos días frente a que esta manifestación supuestamente estaría infiltrada por disidencias de las Farc.



(Lea además: Por minga y pobreza, Petro lanza una dura crítica contra Duque)

"Rechazamos los constantes montajes, actos de señalamientos adelantados por funcionarios públicos, integrantes de la Fuerza Pública y miembros del Partido Centro Democrático sobre presuntas infiltraciones de grupos armados ilegales en la Minga Social y Comunitaria", dice el comunicado la Minga Indígena.



Según información conocida esta semana, los organismos de inteligencia interceptaron comunicaciones radiales que alertan sobre una infiltración de las disidencias de las Farc.



(Vea también: Nuevo choque de Gobierno con alcaldesa Claudia López por minga)



En los audios, según oficiales de inteligencia, alias ‘Paisa’ dice que envió un emisario a la Minga: “Vine con la comisión política… Yo voy a mandar un delegado de acá, ¿oyó?, para que estén pendientes de pronto se pasa derecho porque no conoce el camino”.



"La Minga rechaza cualquier manifestación de violencia y por lo tanto es enfática en rechazar cualquier pretensión de vinculación con actores armados del país", indica la comunicación.



(Además: Minga avanza mientras denuncia la desaparición de uno de sus líderes)



Las organizaciones agrupadas en la Minga señalaron igualmente que el video que ha circulado en redes sociales, en el que personas encapuchadas y armadas presuntamente pertenecientes al Eln "no representa ni tiene afinidad con la Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida".



Finalmente, en el comunicado, los grupos indígenas que se desplazan hacia Bogotá piden acompañamiento a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos.



(Siga leyendo: Así será la travesía de unos 5.000 indígenas hacia Bogotá)



Los pronunciamiento por parte de miembros del Centro Democrático habían empezado desde la semana pasada, cuando el expresidente Álvaro Uribe señaló que esta manifestación tiene "un objetivo político: la toma socialista del Estado. Las reivindicaciones que se alegan no importan a muchos promotores que las invocan apenas como factores de convocatoria”.



POLÍTICA